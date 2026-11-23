Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit luni, 23 noiembrie, cum trebuie calculate indemnizațiile pentru creșterea copilului în cazul persoanelor care obțin venituri din drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. Decizia poate duce la acordarea unor indemnizații mai mari pentru jurnaliști, scriitori, fotografi și artiști, întrucât baza de calcul nu va mai fi diminuată cu deducerea forfetară de 40% prevăzută de Codul fiscal.

ÎCCJ schimbă calculul indemnizației pentru creșterea copilului. Foto: Arhivă

Prin Decizia nr. 15 din 23 noiembrie 2026, instanța supremă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași și a clarificat modul de interpretare a prevederilor legale referitoare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului.

Potrivit hotărârii, la calcularea indemnizației trebuie luate în considerare veniturile din drepturi de proprietate intelectuală fără aplicarea reducerii de 40% folosite în scop fiscal. Din acestea se scad impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii.

„Venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată de Codul fiscal, fiind scăzute numai impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

Cum se aplică noua regulă și cine poate beneficia

Decizia îi vizează pe părinții care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, categorie în care intră, printre alții, jurnaliștii, scriitorii, fotografii și artiștii.

Până acum, interpretarea diferită a prevederilor legale putea conduce la diminuarea bazei de calcul cu 40%, procentul reprezentând deducerea forfetară aplicată veniturilor din drepturi de autor în scopul stabilirii impozitului.

De exemplu, pentru venituri brute de 5.000 de lei din drepturi de autor, deducerea forfetară de 40% înseamnă 2.000 de lei. Astfel, pentru calcularea impozitului, baza impozabilă este de 3.000 de lei.

În schimb, în stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, ÎCCJ a stabilit că trebuie luată în calcul suma brută de 5.000 de lei, din care se scad doar impozitul și eventualele contribuții sociale obligatorii.

Prin urmare, părinții care obțin astfel de venituri ar putea beneficia de indemnizații mai mari.

Cum se calculează indemnizația pentru creșterea copilului

Potrivit OUG nr. 111/2010, indemnizația lunară pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului.

Valoarea indemnizației este plafonată la maximum 8.500 de lei pe lună, iar limita minimă este stabilită în funcție de indicatorul social de referință.

De acest drept pot beneficia, în condițiile prevăzute de lege, atât persoanele care obțin venituri din salarii, cât și cele care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală sau activități agricole.

Decizia ÎCCJ nu modifică regulile generale de acordare a indemnizației, ci clarifică exclusiv modul de calcul al veniturilor relevante provenite din drepturi de proprietate intelectuală.

De ce a intervenit Înalta Curte

Clarificarea a fost necesară după ce instanțele din România au avut interpretări diferite privind modul de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului în cazul veniturilor din drepturi de autor.

Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași a sesizat Înalta Curte printr-un recurs în interesul legii, procedură prin care instanța supremă stabilește interpretarea unitară a unei prevederi legale atunci când aceasta este aplicată diferit de instanțele judecătorești.

Hotărârea ÎCCJ devine obligatorie pentru instanțe de la data publicării în Monitorul Oficial, potrivit articolului 517 alineatul (4) din Codul de procedură civilă.