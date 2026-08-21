Evadatul din Baia Mare a fost prins de polițiști. Bărbatul fugise de la un punct de lucru

Polițiștii din Baia Mare l-au prins vineri, 21 august, pe deținutul evadat de la un punct de lucru din municipiu. Acesta se ascundea într-o zonă de stufăriș.

Potrivit IPJ Maramureș, bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a fost imobilizat fără incidente și se află în custodia autorităților.

„Identificarea și prinderea acestuia reprezintă rezultatul activităților operative desfășurate neîntrerupt, al mobilizării efectivelor și al cooperării dintre polițiști, jandarmi și polițiștii de penitenciare.

La momentul depistării, bărbatul a fost imobilizat și preluat fără incidente, aflându-se în prezent în custodia autorităților competente.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș mulțumește tuturor efectivelor angrenate pentru profesionalismul, perseverența și efortul susținut pe întreaga durată a misiunii, precum și cetățenilor care au sprijinit activitățile autorităților prin informațiile furnizate”, transmite sursa citată.

Potrivit Antena 3 CNN, acesta se ascundea într-o zonă de stufăriș, în apropierea unui bazin de înot din comuna Recea, la câțiva kilometri de municipiu. Acolo și-a petrecut cele aproape 48 de ore din momentul evadării.

Dorel Corin Moldovan presta muncă la un punct de lucru exterior din municipiul Baia Mare. Acesta a evadat miercuri, 19 august.

„A evadat de la punctul de lucru de la Liceul Racoviță, la aproximativ 13:30”, a precizat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, Norbert Borgyos.

Conform reprezentantului Penitenciarului Baia Mare, în discuții purtate cu alți deținuți, bărbatul ar fi afirmat că „merge acasă să-și omoare soția”.

Soția acestuia a relatat că, în cursul zilei de marți, s-ar fi certat la telefon cu bărbatul, pentru că acesta nu și-ar fi văzut copiii de patru luni. La momentul evadării, Dorel Corin Moldovan purta un tricou negru și pantaloni mov închis, era tuns scurt și purta barbă.