Un deținut a evadat de la un punct de lucru din Baia Mare: „Merge să-și omoare soția”

Un deținut a evadat, miercuri, de la un punct de lucru exterior din Baia Mare. Bărbatul ar fi spus unor colegi că merge acasă să-și omoare soția, după ce s-ar fi certat cu aceasta la telefon.

Un deținut care presta muncă la un punct de lucru exterior din municipiul Baia Mare a evadat miercuri, 19 august, în jurul orei 13.30, a informat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, Norbert Borgyos, potrivit Agerpres.

Este vorba despre Dorel Corin Moldovan, născut la 30 aprilie 1998, în Târgu Lăpuș, județul Maramureș, cu domiciliul în Vălenii Lăpușului. Potrivit informațiilor furnizate de Penitenciarul Baia Mare, acesta a evadat de la punctul de lucru exterior situat pe Bulevardul Republicii nr. 8 din municipiul Baia Mare, transmite Poliția Română.

„A evadat de la punctul de lucru de la Liceul Racoviță, la aproximativ 13:30”, a precizat Norbert Borgyos.

Conform reprezentantului Penitenciarului Baia Mare, în discuții purtate cu alți deținuți, bărbatul ar fi afirmat că „merge acasă să-și omoare soția”.

Soția acestuia a relatat că, în cursul zilei de marți, s-ar fi certat la telefon cu bărbatul, pentru că acesta nu și-ar fi văzut copiii de patru luni.

La momentul evadării, Dorel Corin Moldovan purta un tricou negru și pantaloni mov închis, era tuns scurt și purta barbă.