Un deținut de la Penitenciarul Iași a evadat dintr-o biserică: a fost prins de un angajat al închisorii aflat în timpul liber

Un bărbat care ispăşea, la Penitenciarul Iaşi, o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru furt calificat a evadat, marţi, de la punctul de lucru de la Biserica ”Sfinţii Atanasie şi Chiril”. El a fost prins în Gara Nicolina, de un poliţist de penitenciar aflat în timpul liber.

”În dimineaţa de 31 martie 2026, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a fost sesizat de către Penitenciarul Iaşi, cu privire la faptul că o persoană privată de libertate, care se afla la punctul de lucru de la Biserica «Sfinţii Atanasie şi Chiril» din Iaşi, a plecat într-o direcţie necunoscută”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

Ca urmare, au fost declanşate căutări.

Bărbatul evadat a fost observat de un poliţist de penitenciar, aflat în timpul liber, în gara Nicolina, din judeţul Iaşi. El a primit sprijin de la poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Iaşi, în vederea imobilizării bărbatului.

Bărbatul a fost încarcercat în Penitenciarul Iaşi, în vederea executării pedepsei de 3 ani închisoare, pentru furt calificat.