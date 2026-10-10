Dunărea a scăzut aproape de limita operațională la Cernavodă. Apele Române suplimentează debitele pentru răcirea centralei nucleare

Administrația Națională „Apele Române” suplimentează temporar cu 20 de metri cubi pe secundă debitul evacuat din acumularea Iezer, de pe valea Mostiștei, în perioada 10–18 octombrie 2026. Măsura este necesară în contextul scăderii nivelului Dunării, care se apropie de limita operațională relevantă pentru pomparea apei de răcire a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Intervenția este temporară și proporțională cu situația hidrologică. Foto: Facebook

Debitele Dunării la intrarea în țară sunt în prezent sub 1.200 de metri cubi pe secundă. La Cernavodă, nivelul apei a ajuns sâmbătă, 10 octombrie, la minus 259 de centimetri, cu numai trei centimetri peste limita operațională de minus 262 de centimetri.

În aceste condiții, autoritățile au decis să intervină prin măsuri temporare și coordonate, pentru a suplimenta aportul de apă în Dunăre și a limita scăderea nivelurilor în sectorul Cernavodă.

Apa va fi evacuată controlat din mai multe acumulări

Suplimentarea debitului din acumularea Iezer va fi realizată prin exploatarea coordonată a acumulărilor de pe valea Mostiștei. Intervenția este corelată cu evacuările controlate de apă din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș.

Manevrele sunt adaptate în funcție de debitele disponibile, timpul necesar propagării apei și evoluția prognozată a regimului hidrologic, astfel încât intervențiile să aibă eficiență cât mai mare.

Apele Române precizează că măsura nu presupune golirea acumulării Iezer. După aplicarea acesteia, în lac va rămâne disponibil un volum de apă de peste 40 de milioane de metri cubi. Nivelurile și debitele vor fi monitorizate, iar evacuările vor fi ajustate în funcție de condițiile hidrologice și de exploatare.

Măsuri pentru funcționarea în siguranță a centralei nucleare

„Aceste măsuri se înscriu în cadrul stabilit prin Hotărârea CNSU nr. 15/2026, prelungită prin Hotărârile nr. 21/2026 și nr. 23/2026, precum și al măsurilor operative prevăzute prin Hotărârea CNSU nr. 24/2026, având ca obiectiv asigurarea condițiilor hidrologice necesare funcționării în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă”, se arată în comunicat.

Dispoziția operativă a fost transmisă structurilor teritoriale competente, cu informarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

Reprezentanții instituției subliniază că intervenția este temporară și proporțională cu situația hidrologică, având ca obiectiv reducerea riscurilor asupra funcționării unui obiectiv strategic pentru Sistemul Energetic Național.