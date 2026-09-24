Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită abia la mijlocul lui octombrie. Cristian Bușoi: „Avem debit în scădere”

Repornirea reactoarelor de la Cernavodă depinde de evoluția debitului Dunării, iar prognozele hidrologice indică un nivel insuficient al apei pentru funcționarea în siguranță a sistemelor de răcire.

În luna septembrie, repornirea centralei Cernavodă este exclusă. Foto: Facebook Radu Miruță

În aceste condiții, reluarea producției ar putea avea loc cel mai devreme la mijlocul lunii octombrie, a declarat, pentru Digi24, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Secretarul de stat a explicat că „situația e în continuare rezervată”, iar prognoza pe următoarele zece zile arată că „nu vom avea un nivel al debitului pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare”.

Oficialul a precizat că, în luna septembrie, repornirea centralei este exclusă.

„Abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele”, ar putea fi luată în calcul reluarea operațiunilor, potrivit secretarului de stat.

Deși nivelul apei rămâne insuficient pentru repornirea centralei, Cristian Bușoi a subliniat că nu există riscuri pentru securitatea instalațiilor și că sunt pregătite planuri de rezervă pentru orice scenariu.

Cum este compensată lipsa energiei nucleare

Întrebat cum acoperă România deficitul de producție, Bușoi a explicat că „în mare parte, prin importuri”, dar și prin funcționarea la capacitate maximă a altor unități energetice.

Secretarul de stat a menționat cele patru grupuri ale Complexului Energetic Oltenia, centralele pe gaz OMV Brazi și Iernut, precum și producția solară din timpul zilei.

Potrivit acestuia, producția eoliană a contribuit semnificativ la reducerea importurilor.

„Am avut 1200 de megawați în vârful cel mai înalt de eolian. Vântul ne-a ajutat foarte mult să reducem importurile”, a declarat oficialul, subliniind că, în serile cu producție redusă, importurile au urcat până la 2500 de megawați, însă, în general, acestea au rămas „principala sursă” de compensare.