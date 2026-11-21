Aproximativ o treime din ambalajele din plastic introduse pe piața din România nu au o destinație raportată, iar cantitățile declarate ca reciclate nu reflectă neapărat materialul transformat efectiv în materie primă. În plus, circa un sfert din plastic se pierde în procesul de sortare. Problema nu ține doar de felul în care consumatorii aruncă ambalajele, ci și de colectarea deficitară, infrastructură și responsabilitatea producătorilor, explică Alexandra Țuțuianu, director de operațiuni al Asociației ECOTECA, pentru Adevărul.

Colectarea gunoiului nu este eficientă Foto: arhivă

O treime din plastic nu are o destinație raportată

Datele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), prezentate într-o analiză publicată de organizația Clean Recycle, arată că în 2025 au fost introduse pe piața din România peste 2,5 milioane de tone de ambalaje, cu 2,67% mai mult decât în anul precedent.

În cazul plasticului, din cele aproximativ 527.000 de tone de ambalaje puse pe piață, circa 211.000 de tone au fost raportate ca reciclate, iar alte 49.500 de tone au fost valorificate energetic. La acestea se adaugă aproximativ 85.000 de tone reciclate prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR).

Chiar și așa, rămâne o cantitate importantă de plastic pentru care nu există o destinație raportată.

„Rămâne aproximativ o treime fără destinație raportată. Și acestea sunt cantități declarate, nu reciclate efectiv”, explică Alexandra Țuțuianu.

În prezent, nu se poate stabili cu exactitate cât plastic colectat ajunge să fie transformat în materie primă secundară. România nu are un sistem public de trasabilitate care să permită urmărirea materialului de la colectare până la reciclator.

Mai mult, aproximativ un sfert din material se pierde în procesul de sortare, potrivit reprezentantei ECOTECA. Diferența dintre cantitățile raportate și rezultatele efective se regăsește și în statisticile europene: Eurostat indica pentru România, în 2023, o rată de reciclare a ambalajelor din plastic de numai 32%.

PET-ul poate fi reciclat, dar alte ambalaje ajung mai greu la centrele de reciclare

Nu toate tipurile de plastic pot fi reciclate la fel de ușor și nici procesul nu presupune întotdeauna transformarea unui ambalaj într-unul identic. Contează tipul polimerului, calitatea materialului și modul în care a fost colectat.

PET-ul curat poate fi transformat din nou în material pentru fabricarea sticlelor. Sistemul de Garanție-Returnare a contribuit la formarea unui flux de ambalaje mai ușor de colectat și de reciclat.

În cazul altor tipuri de plastic, lucrurile sunt mai complicate. Unele ambalaje sunt realizate din mai multe straturi de materiale care nu pot fi separate ușor, iar murdăria îngreunează procesarea. În plus, proprietățile plasticului se degradează în urma reciclării, ceea ce limitează numărul de cicluri în care poate fi refolosit și poate duce la obținerea unor produse de calitate inferioară.

„Pentru restul plasticului, limitele sunt reale: polimerul se degradează, ambalajele multistrat sau murdare nu se pot separa, iar materialul reciclat devine adesea un produs inferior”, afirmă Alexandra Țuțuianu.

Datele prezentate de ECOTECA indică și o schimbare în structura ambalajelor de plastic introduse pe piață: cantitatea de PET a scăzut cu 1,86%, în timp ce alte tipuri de ambalaje din plastic au crescut. Cu alte cuvinte, o parte din ambalajele mai ușor de reciclat sunt înlocuite cu unele mai dificil de valorificat.

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Reprezentanta ECOTECA consideră că principala problemă a României nu este lipsa tehnologiei, ci felul în care funcționează colectarea și sortarea. Potrivit datelor invocate de aceasta, stațiile de sortare funcționează efectiv la aproximativ 23% din capacitatea autorizată.

Investițiile în instalații performante nu sunt suficiente dacă deșeurile nu ajung la ele separat și într-o stare care să permită reciclarea. Colectarea amestecată face procesarea mai dificilă și mai costisitoare.

Producătorii nu au suficiente motive să reducă ambalajele

Creșterea cantității totale de ambalaje introduse pe piață înseamnă și mai multe deșeuri care trebuie gestionate ulterior. În același timp, schimbarea structurii materialelor ridică o altă problemă: plasticul mai greu de reciclat câștigă teren în raport cu PET-ul.

În opinia Alexandrei Țuțuianu, reciclarea nu ar trebui să devină o justificare pentru introducerea pe piață a unor cantități tot mai mari de ambalaje.

„Cât timp producătorul nu plătește costul real al gestionării ambalajului, nu are motiv să reducă volumul”, susține aceasta.

Principiul responsabilității extinse a producătorului presupune că firmele care introduc produse ambalate pe piață trebuie să contribuie la gestionarea deșeurilor rezultate. În România, obligațiile revin producătorilor și importatorilor, însă eficiența mecanismului depinde de felul în care sunt calculate costurile, de controale și de datele disponibile.

La nivel european, o parte dintre măsuri vizează tocmai reducerea ambalajelor inutile și încurajarea reutilizării, nu doar reciclarea după ce acestea devin deșeuri. Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) introduce cerințe noi privind reducerea cantității de ambalaje, reutilizarea și reciclabilitatea. Acesta se aplică, în general, din 12 august 2026.

Alexandra Țuțuianu atrage însă atenția că rămâne de văzut cum va fi verificată respectarea noilor cerințe în România și care va fi autoritatea responsabilă de monitorizarea aplicării lor.

Taxe mai mari pentru ambalajele greu de reciclat și urmărirea digitală a plasticului

Responsabilitatea consumatorilor este importantă, în special în etapa colectării separate. Atunci când fracțiile sunt amestecate, materialele devin mai greu și mai costisitor de sortat, spălat și reciclat. Dar consumatorii nu decid cât plastic este produs, cum este proiectat un ambalaj sau ce infrastructură există pentru gestionarea lui.

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Sistemul de Garanție-Returnare arată că participarea oamenilor crește atunci când mecanismul este simplu și există un stimulent direct, potrivit Alexandrei Țuțuianu.

Pentru a schimba modul în care sunt gestionate ambalajele, reprezentanta ECOTECA propune creșterea costurilor pentru depozitarea deșeurilor la groapă, astfel încât eliminarea lor să nu mai fie o soluție ieftină, preferată reciclării. De asemenea, taxele pentru ambalajele din plastic greu de reciclat ar trebui să fie mai mari, pentru a încuraja producătorii să aleagă materiale și soluții de ambalare mai ușor de valorificat.

O altă măsură necesară este introducerea unui sistem de trasabilitate digitală, care să permită urmărirea plasticului de la colectare până la reciclator. În lipsa acestuia, cantitățile raportate nu oferă o imagine completă asupra performanței reale a sistemului.

ECOTECA mai propune sancțiuni aplicate efectiv pentru amestecarea fracțiilor și introducerea tarifării de tip „plătești cât arunci”, prin care costul serviciului de salubritate să țină cont de cantitatea de deșeuri reziduale produsă.

Dincolo de aceste măsuri, prioritatea ar trebui să fie reducerea ambalajelor și extinderea reutilizării, înainte ca reciclarea să devină singura soluție. Reciclarea poate recupera doar o parte din materialul deja produs și aruncat. Reducerea cantității de ambalaje introduse pe piață rămâne, astfel, una dintre condițiile esențiale pentru o economie cu adevărat circulară.