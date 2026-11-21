Sute de oameni se adună în transmisiuni live pe TikTok pentru a dansa pe muzică populară, a socializa și a trimite cadouri virtuale celor care organizează petrecerile. Dincolo de spectacolul aparent neobișnuit, horele online răspund unor nevoi emoționale pe care mulți oameni nu reușesc să le împlinească la fel de ușor în viața de zi cu zi: atenția, recunoașterea și sentimentul că aparțin unui grup. Psiholoaga Olga Ghițac a explicat, pentru „Adevărul”, ce mecanisme se află în spatele fenomenului și de ce unii participanți ajung să petreacă ore întregi în aceste comunități.

Horele virtuale de pe TikTok Foto: TikTok

Când un fenomen devine popular, oamenii nu se mai tem de judecata celorlalți

Unul dintre mecanismele care pot explica succesul horelor de pe TikTok este reducerea inhibiției sociale. Există comportamente pe care oamenii le adoptă în privat, dar pe care evită să le recunoască public, de teamă să nu fie judecați. Când însă un fenomen ajunge să fie împărtășit de foarte mulți oameni, presiunea se diminuează. Participanții nu se mai simt la fel de expuși și nici nu mai au impresia că fac ceva neobișnuit.

Psiholoaga compară fenomenul cu popularizarea emisiunii „Insula Iubirii”, pe care unii telespectatori evitau inițial să recunoască faptul că o urmăresc. O situație asemănătoare s-a întâmplat și în cazul manelelor, ascultate de multe persoane care nu erau întotdeauna dispuse să vorbească deschis despre această preferință.

„În momentul în care un comportament devine un fenomen de masă, această inhibiție socială se reduce. Dacă foarte mulți oameni fac același lucru, nu ne mai simțim atât de expuși”, explică Olga Ghițac.

Pe măsură ce horele virtuale atrag tot mai mulți participanți, implicarea în aceste transmisiuni devine, astfel, mai ușor de asumat. Popularitatea contribuie la răspândirea fenomenului, iar numărul mare de participanți îi face pe ceilalți să se simtă mai confortabil să intre în astfel de comunități.

Oamenii ajung să plătească pentru atenție și recunoaștere

Dincolo de muzică și divertisment, comunitățile virtuale le oferă participanților ceva ce nu este întotdeauna ușor de obținut în interacțiunile cotidiene: sentimentul că sunt importanți pentru un grup. Într-un live, un simplu salut, rostirea numelui unui utilizator sau mulțumirea publică pentru un cadou pot crea impresia unei relații personale și a unei recunoașteri imediate.

„În viața de zi cu zi, nu este întotdeauna ușor să obții recunoaștere, să ai un rol într-un grup sau să simți că prezența ta contează. În aceste comunități virtuale, lucrurile se pot întâmpla mult mai repede. Intri într-un live, cineva te salută, îți spune pe nume, îți mulțumește, îți acordă atenție”, spune psiholoaga.

Cadourile virtuale complică și mai mult relația dintre participanți și organizatorii transmisiunilor. Ele pot deveni o modalitate de a obține vizibilitate și apreciere, iar valoarea lor nu este doar financiară.

„Practic, o persoană poate ajunge să plătească pentru o experiență emoțională pe care în viața reală o obține mai greu: aceea de a fi văzută, apreciată și considerată importantă”, explică Olga Ghițac.

De ce îi țin transmisiunile live conectați ore întregi

Interesul pentru horele virtuale poate fi întreținut și de un alt mecanism psihologic: recompensa imprevizibilă. Participanții nu știu exact ce urmează să se întâmple, iar această incertitudine îi poate face să rămână conectați.

„În aceste transmisiuni nu știi niciodată exact ce urmează să se întâmple. Poate apărea un conflict, o situație amuzantă, o surpriză sau un moment în care cineva îți acordă atenție. Tocmai această imprevizibilitate poate menține interesul și îi poate determina pe oameni să petreacă tot mai mult timp acolo”, afirmă psiholoaga.

Un moment neașteptat, o interacțiune amuzantă sau atenția primită din partea organizatorului pot deveni motive pentru a reveni în transmisiune. Nu doar muzica și dansul mențin interesul, ci și posibilitatea ca în orice moment să se întâmple ceva nou.

De ce este mai ușor să participi la o horă virtuală decât la una reală

Există o diferență importantă între participarea la o horă tradițională și implicarea într-una virtuală. În primul caz, oamenii trebuie să se expună direct, să interacționeze cu cei din jur și să accepte posibilitatea de a fi observați sau evaluați. Pentru cineva timid sau nesigur, simpla participare la o petrecere poate presupune un efort considerabil.

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În mediul online, această presiune este mult mai mică. Participanții pot urmări transmisiunea din propria locuință, pot decide cât de mult se implică și pot primi atenție fără să fie nevoiți să se expună în același mod.

„În realitate, participarea la o horă presupune expunere, interacțiune directă și uneori teama de evaluarea celorlalți. În mediul virtual, poți participa din confortul propriei case, poți controla cât te implici și, în același timp, poți primi atenție și recunoaștere”, explică Olga Ghițac.

Această combinație între implicare socială și controlul expunerii poate face comunitățile virtuale atractive inclusiv pentru oamenii care nu se simt la fel de confortabil în interacțiunile directe.

Când comunitatea virtuală începe să înlocuiască relațiile reale

Popularitatea acestor comunități nu înseamnă automat că participanții au o problemă sau că petrecerea timpului online este, în sine, un comportament nociv. Divertismentul și apartenența la un grup sunt nevoi firești, iar mediul virtual poate reprezenta o altă modalitate de a le satisface.

Diferența importantă este dată de rolul pe care ajung să îl aibă aceste experiențe în viața oamenilor. O comunitate online poate completa relațiile existente și poate oferi ocazii de socializare, dar poate ajunge și să le înlocuiască.

„Ceea ce mi se pare important este să înțelegem ce anume găsesc acolo și în ce măsură acea experiență completează viața lor socială sau începe să o înlocuiască”, subliniază psiholoaga.

De ce ajungem să amânăm fericirea pentru următorul obiectiv

Olga Ghițac pune fenomenul și în legătură cu presiunea pe care oamenii o resimt de a obține permanent mai mult pentru a se considera împliniți. Succesul, banii, vacanțele și imaginea socială au ajuns să fie privite drept repere ale fericirii, iar satisfacția personală este adesea amânată până la atingerea următorului obiectiv.

„Punem atât de multă presiune pe noi, încât ajungem să trăim mai mult în așteptarea următorului lucru care ne va face fericiți decât în bucuria lucrurilor pe care le avem deja”, spune psiholoaga.

Ea consideră că nevoile emoționale fundamentale sunt mult mai simple decât standardele pe care societatea le promovează. Oamenii au nevoie să fie ascultați, acceptați și să simtă că aparțin unui grup în care nu trebuie să demonstreze permanent ceva.

Olga Ghițac amintește o perspectivă pe care a auzit-o la un moment dat: „Ești cu adevărat fericit atunci când nu mai simți nevoia disperată de a pleca în vacanță”.

Diferența este între a-ți dori o vacanță pentru bucuria pe care ți-o oferă și a avea nevoie de ea pentru a simți că viața ta, în sfârșit, merită trăită.

„Fericirea devine un obiectiv pe care îl mutăm permanent mai departe, în loc să fie și o experiență pe care ne permitem să o trăim în prezent”, explică aceasta.

Soluția nu este doar să petrecem mai puțin timp pe TikTok

În opinia psiholoagei, răspunsul la popularitatea acestor comunități nu ar trebui să fie doar îndemnul de a reduce timpul petrecut online. O asemenea abordare ignoră motivele pentru care oamenii aleg să participe și nevoile pe care încearcă să și le satisfacă.

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„Poate că soluția nu este să le spunem oamenilor să petreacă mai puțin timp pe TikTok, ci să reconstruim acele contexte reale în care să se simtă bine împreună. Să avem mai multe comunități, mai multe întâlniri autentice, mai multe activități în care oamenii să poată participa fără presiunea performanței, a comparației sau a judecății”, spune Olga Ghițac.

Psiholoaga vorbește despre importanța unor experiențe cotidiene care nu presupun cheltuieli mari sau realizări spectaculoase, ci pur și simplu disponibilitatea de a petrece timp împreună.

„Să învățăm să ne bucurăm din nou de lucrurile simple, de o conversație, de o cafea băută împreună, de sentimentul că cineva se bucură sincer să ne vadă. Să nu mai transformăm fiecare experiență într-o competiție și fiecare dorință într-o condiție pentru a fi mulțumiți de propria viață.”

Dincolo de dansuri și cadouri virtuale, horele de pe TikTok pot fi privite ca expresia unei nevoi sociale fundamentale: aceea de a avea un loc într-un grup și de a simți că prezența noastră contează.

„Pentru că, uneori, ceea ce căutăm ore întregi într-o comunitate virtuală este un lucru foarte simplu: să simțim că avem un loc al nostru undeva, printre ceilalți”, concluzionează psiholoaga.