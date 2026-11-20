O dispută politică mai veche de doi ani, cu personaje care și-au schimbat între timp pozițiile, a reizbucnit la Slatina. Prefectul Emil Albotă a ieșit public să explice de ce a atacat în contencios administrativ nouă hotărâri ale Consiliului Local, adoptate cu votul lui Gigi-Ernes Vîlceleanu.

Prefectul Eml Albotă a venit cu explicații după ce primarul l-a acuzat de abuz de putere Foto: Alina Mitran

Potrivit prefectului, Gigi Vîlceleanu, fost viceprimar PSD în mandatul trecut și ales consilier local pe lista PSD pentru mandatul 2024–2028, nu mai avea dreptul să voteze încă din 22 octombrie, când a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care a fost confirmată excluderea sa din partid. Votul său a fost însă decisiv pentru adoptarea unor hotărâri care vizau rectificări bugetare.

Cazul Vîlceleanu are o ironie politică aparte. Alesul local este unul dintre oamenii pe care primarul penelist al Slatinei, Mario De Mezzo, îi criticase public în urmă cu doi ani, ajungând să-i ceară demisia după dezvăluirile privind salariul încasat de acesta la Clubul Sportiv Municipal Slatina. Votul său a ajuns însă important pentru majoritatea din Consiliul Local, astfel că Vîlceleanu a fost menținut în funcția de manager al echipei de handbal de către noua administrație, stârnind reacții adverse în PSD, care i-a contestat mandatul în instanță.

Prefectul spune că votul lui Vîlceleanu a făcut diferența

Într-o conferință de presă susținută joi, 19 noiembrie, prefectul de Olt, Emil Albotă (propus în funcție de PSD), a prezentat cronologia situației și motivele pentru care Instituția Prefectului a sesizat Tribunalul Olt.

Prefectul a explicat că Gigi-Ernes Vîlceleanu a participat și a votat la ședința Consiliului Local din 28 octombrie 2026, deși mandatul său de consilier încetase de drept la 22 octombrie, data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești privind excluderea sa din PSD, susține prefectul.

În 2 noiembrie, prefectul, care a depus chiar în acea zi jurământul, a emis Ordinul nr. 266, prin care se constata încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Gigi-Ernes Vîlceleanu.

„Ordinul prefectului are rolul doar de a constata încetarea mandatului, nu de încetare propriu-zisă, întrucât încetarea operează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești”, a subliniat prefectul.

Problema identificată de Instituția Prefectului este că votul lui Vîlceleanu a fost determinant pentru întrunirea majorității necesare adoptării a nouă hotărâri.

Este vorba despre hotărârile 324, 325, 326, 327, 328, 329, 339, 342 și 344, care vizează rectificări ale bugetului local și ale bugetelor unor instituții și servicii publice, execuția bugetară trimestrială, precum și participarea municipiului la majorarea capitalului social al societății Management și Dezvoltare Municipală SRL.

Prefectul susține că, fără votul lui Vîlceleanu, aceste proiecte nu ar fi întrunit numărul necesar de voturi.

Albotă a precizat că alte 23 de hotărâri adoptate în aceeași ședință au primit viza de legalitate, deoarece au fost votate cu 17 voturi, iar eliminarea votului lui Vîlceleanu nu afecta majoritatea necesară.

Cele nouă hotărâri au fost atacate la Tribunalul Olt pe 10 noiembrie, după ce primiseră inițial aviz de legalitate din partea Prefecturii, la 29 octombrie. Prefectul a explicat că ulterior a fost identificată cauza de nelegalitate, odată cu primirea informațiilor privind situația juridică a consilierului.

Hotărârile nu au fost anulate de instanță (acțiunea abia a fost inițiată), însă atacarea lor în contencios administrativ atrage suspendarea de drept, urmând ca judecătorii să se pronunțe asupra legalității și, eventual, asupra anulării.

De la omul pe care De Mezzo îl voia plecat, la votul de care avea nevoie

Poziția lui Gigi-Ernes Vîlceleanu s-a schimbat în raport cu actualul primar al Slatinei, acesta fiind motivul care a atras adversitatea colegilor săi din PSD.

Fost viceprimar PSD, Vîlceleanu a intrat în conflict cu propria organizație în vara anului 2024, după ce a refuzat să renunțe la funcțiile pe care le deținea, inclusiv la cea de manager al echipei de handbal a CSM Slatina.

În august 2024, Mario De Mezzo, pe atunci primar ales, a făcut public faptul că Vîlceleanu fusese angajat la Clubul Sportiv Municipal pe un salariu lunar de peste 20.000 de lei, echivalentul a aproximativ 4.000 de euro. Liberalul i-a cerut demisia atât din funcția de consilier local, cât și din cea de la clubul sportiv, criticând modul în care fusese făcută angajarea.

Dezvăluirile au provocat reacții în PSD Olt. La 2 august 2024, conducerea organizației a decis excluderea lui Vîlceleanu din partid, după ce acesta a refuzat să renunțe la funcțiile deținute. Episodul a fost relatat AICI.

Vîlceleanu a contestat excluderea în instanță. A obținut inițial o soluție favorabilă la Tribunalul Olt, însă aceasta a fost schimbată ulterior de Curtea de Apel, iar pe 22 octombrie 2026 excluderea a rămas definitivă.

Între timp, deși nu mai era membru PSD, Vîlceleanu a continuat să facă parte din Consiliul Local și să voteze proiectele administrației conduse de Mario De Mezzo, alături de consilierii PNL și AUR. Nu era singurul fost social-democrat aflat în această situație: Emil Popa, exclus la rândul său din PSD, a susținut și el majoritatea primarului liberal.

PSD sesizează Prefectura, iar votul lui Vîlceleanu ajunge în instanță

Situația a devenit și mai complicată după ce PSD a sesizat Instituția Prefectului, la 30 octombrie, solicitând emiterea ordinului de constatare a încetării mandatului lui Vîlceleanu. Ordinul a fost emis pe 2 noiembrie.

Numai că, între timp, fostul consilier PSD participase și la ședința din 30 octombrie, unde votase alte patru hotărâri: HCL 353, 354, 355 și 356. Ultima dintre acestea privea constatarea încetării mandatului consilierului liberal Valeriu Matei, cercetat în două dosare penale.

De această dată, Prefectura nu a mai acordat viza de legalitate și a trimis toate cele patru hotărâri spre revocare Consiliului Local, motivând că nu fusese întrunit cvorumul legal. Potrivit lui Emil Albotă, în sală se aflau, în realitate, doar zece consilieri cu mandate valabile.

Prefectul, între acuzațiile primarului și explicațiile privind controlul de legalitate

Conferința de presă a lui Emil Albotă a venit după reacțiile publice ale primarului Mario De Mezzo, care a contestat demersul prefectului, acuzându-l de abuz.

Albotă a respins acuzațiile și a insistat că nu face decât să-și exercite atribuțiile prevăzute de Codul administrativ și de Constituție.

„Nu am venit la Instituția Prefectului să atac hotărârile de Consiliu Local ale Slatinei în contencios administrativ, ci am venit să respect atributul principal al Instituției Prefectului și anume acela de garant al respectării legii”, a declarat prefectul.

Case ridicate fără acte, „legalizate” pe un teren nesigur. Cine poartă vina pentru locuințele distruse de pământ în Slatina?

Întrebat cum a fost posibil ca Prefectura Olt să acorde inițial viza de legalitate hotărârilor adoptate cu votul lui Vîlceleanu, în condițiile în care hotărârea judecătorească definitivă exista deja, Albotă a recunoscut că avizarea s-a făcut foarte repede, dar a susținut că informația privind încetarea mandatului nu ajunsese la compartimentul juridic.

Jurnaliștii i-au atras atenția că Vîlceleanu anunțase chiar în timpul transmisiunii ședinței Consiliului Local că există o hotărâre judecătorească definitivă împotriva sa și solicitase consemnarea situației în procesul-verbal. Prefectul a răspuns că nu poate specula dacă juriștii instituției urmăreau transmisiunea ședinței pe Facebook.

Prefectura a sesizat și ANI

Prefectul a ridicat și o altă problemă, anume situația consilierilor locali care sunt, simultan, angajați sau conducători ai unor instituții aflate în subordinea Consiliului Local și care au votat proiecte privind bugetele acelor structuri. Au fost numiți Andrei Bălan, de la Dezvoltare Urbană Slatina, și Ionuț Comănescu, de la Clubul Sportiv Municipal.

Albotă a confirmat că Prefectura a primit o sesizare privind trei consilieri și a transmis-o Agenției Naționale de Integritate, instituția competentă să analizeze aspectele de integritate semnalate.

Întrebat dacă voturile acestora au fost legale, prefectul a evitat să dea un verdict, precizând că ANI trebuie să se pronunțe.

Prefect: De Mezzo poate salva hotărârile printr-un nou vot

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, a anunțat printr-un video postat pe contul său de pe o rețea de socializare că le-a făcut prefectului și directoarei juridice plângeri penale pentru abuz în serviciu. L-a acuzat pe prefectul Emil Albotă că „a blocat întreaga Slatină prin abuz de putere”, dând exemplul unei investiții pentru construirea unei grădinițe, care s-ar fi aflat pe lista cuprinsă într-unul dintre proiectele blocate.

„Avem studiul de fezabilitate făcut, adică este pregătită să începem achiziția pentru proiectare și execuție, astfel încât în toamna anului viitor această clădire să fie grădiniță. (...) O prinsesem în rectificarea bugetară, am primit viza de legalitate de la Prefectură, s-a schimbat prefectul și prima grijă a noului prefect PSD, Emil Albotă (...), a fost să atace în contencios administrativ hotărârea noastră de rectificare, ilegal și abuziv, din punctul meu de vedere, pentru că noi aveam deja viză de legalitate de la prefectură. Și în momentul în care Prefectura atacă, ea se suspendă. (...) Această clădire va fi grădiniță, indiferent câte obstacole pune PSD-ul. (...) Le-am făcut plângere penală, și lui și directoarei juridice Nicoleta Șerban, pentru abuz în serviciu și vom vedea ce au instanțele de spus”, a afirmat primarul.

Întrebat dacă hotărârile atacate în instanță pot fi repuse pe ordinea de zi și votate din nou, prefectul a confirmat că acest lucru este posibil. Dacă vor fi adoptate din nou, cu respectarea procedurilor și a majorității necesare, acțiunea în contencios administrativ împotriva vechilor hotărâri ar putea rămâne fără obiect, potrivit lui Albotă.

De Mezzo: „Nu ai cum să îmi dai viză de legalitate azi și peste o săptămână să contești”

Primarul Mario De Mezzo vorbește în schimb despre un alt curs al evenimentelor. Cu o zi înainte de ședința de consiliu, directorul juridic din cadrul Primăriei Slatina s-a consultat cu reprezentanții Prefecturii Olt tocmai pe speța în discuție, prin urmare la nivelul Prefecturii Olt se știa de decizia pronunțată de instanță. Ar mai fi fost însă nevoie de parcurgerea unei etape astfel încât consilierul să nu-și mai poată exprima votul.

Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit la baie și m-a îmbrâncit”

„Nu ai cum să îmi dai viză de legalitate azi și peste o săptămână să contești, când noi știam de pe portalul instanței că domnul Vîlceleanu își pierduse calitatea de consilier local, dar nu fusese făcută comunicarea. Portalul just.ro nu e un mijloc oficial de informare. Nu fusese emis ordin de prefect, nu fusese emis nimic, adică votul lui este legal. Mai mult decât atât, eu vă pot spune cu certitudine că a existat o discuție informală, dar oficială, între directorul nostru juridic din Primăria Slatina, domnul Marius Filip, și doamna Nicoleta Șerban, dimpreună cu prefectul din acel moment, domnul Ștefan Nicolae, la Prefectură, în calitatea pe care Prefectura o are de îndrumare a primăriilor. (...) În cadrul acestui rol, cu o zi înainte de ședința de Consiliu Local, directorul general al Direcției Juridice din primărie a fost în prefectură și a avut o discuție informală cu doamna Nicoleta Șerban și cu domnul prefect Ștefan Nicolae, (...) în care doamna Șerban a afirmat în repetate ocazii că ședința se desfășoară în legalitate și că domnul Vîlceleanu are calitate de consilier local și poate să voteze până când vine o informare oficială de undeva, ca prefectul să emită ordin”, a precizat primarul Mario De Mezzo, pentru „Adevărul”.

Mai mult, primarul Slatinei afirmă că și consilierul Gigi Ernes Vîlceleanu ar fi avut, la rândul său, o discuție, informală, cu fostul secretar general al Prefecturii Olt, care i-ar fi confirmat că are calitatea să voteze.

Primarul Mario De Mezzo invocă în sprijinul ipotezei că votul a fost legal o cauză asemănătoare care a ajuns în instanță, de la Consiliul Local al municipiului Câmpina. În respectivul caz, secretarul primăriei nu ar fi numărat votul consilierului care își pierduse calitatea în instanță, însă hotărârea nu fusese comunicată oficial, iar instanța de contencios administrativ ar fi decis că, din punct de vedere legal, actul care consfințește pierderea calității de consilier este ordinul de prefect.

„Mie îmi este clar că toată povestea asta - eu vă spun și oficial și formal și informal -, toată povestea asta este o acțiune de a bloca Slatina. Pentru că la 1 ianuarie 2027 această acțiune își va pierde obiectul. Intrăm pe un alt an fiscal, cu un alt buget și rectificarea aceasta se anulează. Și atunci el știe că până la finalul anului nu există nicio șansă să se judece în contencios administrativ această speță, (...) iar de la 1 ianuarie nu mai contează”, a adăugat primarul.

Edilul contestă, pe de altă parte, soluția indicată de prefect, respectiv aceea de a repune pe ordinea de zi a unei viitoare ședințe proiectele de hotărâre atacate, arătând că e vorba de rectificări bugetare pentru obiective de investiții, or aceste rectificări nu ar mai putea fi făcute după 30 octombrie. „De la 1 noiembrie nu mai ai voie să faci rectificări bugetare pe investiții. Că de fapt de-aia a fost atât de importantă hotărârea pe care a blocat-o el, pentru că blochează toate investițiile în Slatina”, a mai spus De Mezzo.