Apele Române: Dunărea traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani

Dunărea traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani, iar debitul fluviului este în continuă scădere. Apele Române Jiu avertizează că situația pune presiune pe navigație, energie, agricultură și alimentarea cu apă.

Dunărea traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice Foto: Facebook / Apele Române Jiu

Fluviul Dunărea traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani, debitul ajungând la 1.400 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, potrivit diagnozei INHGA. Specialiștii Apele Române Jiu monitorizează permanent evoluția fluviului, în condițiile în care media multianuală pentru luna septembrie este de 3.800 m³/s.

Debitul Dunării este în scădere și în aval de Porțile de Fier, la Gruia și Calafat. Pentru perioada următoare, prognoza hidrologică indică o posibilă diminuare până la aproximativ 1.300 m³/s pe 14 septembrie.

Potrivit Apele Române Jiu, nivelurile scăzute ale Dunării înseamnă adâncimi mai mici pe anumite sectoare, ceea ce poate duce la restricții sau dificultăți pentru navigație și la necesitatea adaptării încărcăturii navelor.

„Fiecare centimetru contează atunci când adâncimea apei devine insuficientă pentru desfășurarea în condiții normale a transportului fluvial”, transmit reprezentanții instituției.

Presiune asupra sistemului energetic, agriculturii și industriei

Debitul fluviului este important pentru funcționarea sistemului energetic, inclusiv pentru producția hidroenergetică și pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării unor obiective energetice care utilizează apa Dunării.

Apele Române Jiu avertizează că un debit foarte scăzut înseamnă o presiune suplimentară asupra infrastructurii energetice, într-o perioadă în care cererea de energie poate fi ridicată.

În perioadele secetoase, necesarul de apă pentru agricultură crește, în timp ce resursa disponibilă scade. Dunărea reprezintă una dintre principalele surse de apă pentru sistemele de irigații din sudul și sud-estul României.

Debitele reduse pun presiune pe captările de apă, pomparea și asigurarea necesarului pentru culturile agricole.

Fluviul este, de asemenea, o sursă importantă pentru alimentarea cu apă a unor localități și pentru numeroase activități economice. În condiții de debite foarte scăzute, gestionarea resursei de apă devine și mai importantă, fiecare captare, folosință și metru cub trebuind monitorizat și gestionat responsabil, potrivit Apele Române Jiu.

Numeroase activități industriale utilizează apa în procese tehnologice, pentru răcire sau pentru alte necesități. Scăderea accentuată a debitelor poate genera restricții, costuri suplimentare și necesitatea unor măsuri de adaptare, în funcție de amplasament și de tipul folosinței.

Apele Române Jiu monitorizează permanent evoluția Dunării

Specialiștii Apele Române Jiu urmăresc evoluția fluviului prin măsurători hidrologice, observații în teren, monitorizarea nivelurilor și debitelor și analiza fenomenelor hidrologice.

Datele obținute sunt utilizate pentru fundamentarea deciziilor privind gospodărirea resurselor de apă și pentru anticiparea efectelor pe sectoarele aflate în administrare și monitorizare.

La un debit de aproximativ 1.400 m³/s, față de media multianuală de 3.800 m³/s pentru luna septembrie, Dunărea se află într-un deficit hidrologic major, ceea ce reprezintă un semnal pentru toate sectoarele care depind de această resursă.

„Apa nu este o resursă infinită. Iar atunci când Dunărea scade, efectele se propagă mult dincolo de albia fluviului”, transmite Apele Române Jiu.