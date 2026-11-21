Un programator din București, cu șase ani de experiență, ar fi primit o ofertă salarială de 4.500 de lei, după un an în care nu și-a găsit de lucru în IT. Între timp, câștigă 6.000 de lei ca ajutor de bucătar, plus bacșiș. Cazul relatat pe Reddit a provocat o dezbatere despre scăderea ofertelor salariale, concurența dintre candidați și impactul inteligenței artificiale.

Ce se întâmplă cu salariile din IT Foto: Shutterstock

Povestea a fost prezentată de un utilizator Reddit care cere sfaturi pentru programatorul respectiv. Acesta ar fi câștigat anterior 14.000 de lei, iar noua ofertă ar proveni de la o firmă de outsourcing.

De ce sunt programatorii dispuși să accepte salarii mai mici

Discuția a atras reacții contradictorii. Unii participanți consideră că piața IT trece printr-o corecție după anii în care companiile concurau pentru angajați, în timp ce alții atrag atenția asupra numărului mare de candidați care-și caută un loc de muncă.

Un utilizator explică schimbarea prin raportul dintre cererea și oferta de muncă: atunci când companiile aveau multe posturi disponibile și puțini candidați, salariile creșteau. Acum, situația s-ar fi inversat, iar angajatorii au mai multă putere de negociere.

Un alt participant susține că numărul persoanelor care își caută un loc de muncă îi determină pe unii candidați să accepte aproape orice ofertă. „Eu cred că sunt foarte mulți care se vând pe bani de nimic. Poate apar zeci de posturi noi pe LinkedIn lunar. Dar se dau afară sute de oameni cu experiență.”

Acesta consideră că obligațiile financiare, precum ratele și întreținerea familiei, pot explica acceptarea unor salarii mult sub așteptările inițiale.

Dezbaterea a ajuns și la comparația dintre veniturile din IT și cele din alte domenii. Un utilizator se întreabă ce avantaj mai oferă studiile și specializările dacă salariile ajung la nivelul celor obținute în ocupații care nu necesită aceeași pregătire.

Alții contestă însă comparația, atrăgând atenția asupra diferențelor dintre condițiile de muncă, program și responsabilități.

Cât ar trebui să câștige un programator cu șase ani de experiență

Corina Neagu, consilier juridic specializat în dreptul muncii și fondator DARE (Development Advice & Resources), consideră că oferta de 4.500 de lei este mult sub nivelul la care ar trebui să negocieze un programator cu șase ani de experiență.

„De la 1 iulie 2026, salariul minim brut este 4.325 de lei, adică 2.699 de lei net. Dacă cei 4.500 sunt brut, oferta e practic salariul minim. Dacă sunt net, rămân tot sub ce câștigă acum ca ajutor de bucătar (6.000 de lei plus bacșiș). Față de ultimul salariu din IT (14.000 de lei), e o reducere de 68%: preț de lichidare, nu corecție de piață”, explică aceasta.

În ceea ce privește salariul pe care l-ar putea obține în prezent, Corina Neagu atrage atenția asupra dificultăților de pe piața muncii, dar și asupra avantajului reprezentat de experiența acumulată: „Piața e rece: intenția netă de angajare în tech este de -11% (Experis, trimestrul trei din 2026), pe ultimul loc din 42 de țări, iar salariul mediu net în IT, de 12.950 de lei, stagnează. Un an fără job se plătește, iar recrutorii caută specialiști, nu generaliști «de mijloc». În favoarea lui joacă cei șase ani de experiență, aproape de nivelul de senior.”

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Pentru revenirea în domeniu, specialista indică un interval salarial semnificativ mai mare decât oferta prezentată pe Reddit. „Estimare realistă: 8.500-11.000 de lei net pe contract de muncă, în București, spre capătul de jos în outsourcing și spre cel de sus în firmele de produs sau în IT-ul băncilor. O reducere de 25-35% la revenire e normală; una de 68% e abuz”, spune ea.

Să accepte 4.500 de lei sau să rămână în bucătărie?

Părerile sunt împărțite și în comunitatea Reddit. Unii utilizatori consideră că programatorul ar trebui să revină în IT, chiar și pentru un salariu mai mic, pentru a nu pierde contactul cu industria.

„Acceptă cei 4.500 și lucrează în IT. Salariul este mic, dar măcar ești în industrie și îți menții skillurile up to date”, recomandă un participant la discuție.

„Și plătești facturile și ratele cu up to date Java skills? E mai mult decât ești în industrie, depinde de fiecare în parte”, îi răspunde un alt utilizator Reddit.

Corina Neagu recomandă însă păstrarea actualului loc de muncă și continuarea căutărilor în IT: „Să refuze 4.500, dar să răspundă cu o cifră: să ceară în jur de 10.000 net și să accepte discuția de la 8.500. Să rămână la bucătărie, cu o dată-limită: 4-6 luni de căutare serioasă, cu un program săptămânal fix.”

În acest interval, programatorul ar trebui să identifice unde întâmpină dificultăți în procesul de recrutare: la selecția CV-urilor, la interviurile tehnice sau la negocierea salariului. Specialista recomandă actualizarea competențelor, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de inteligență artificială, și extinderea căutărilor către alte industrii.

„Sub 7.500-8.000 de lei net, mai bine rămâne la bucătărie și caută în continuare, cu excepția unui job care aduce ceva rar (tehnologie căutată, firmă de produs). Comparația corectă se face pe trei ani, nu pe o lună”, explică aceasta.

În privința unei eventuale schimbări definitive de carieră, Corina Neagu consideră că decizia depinde și de interesul programatorului pentru noua profesie: „Îi place în bucătărie? Dacă da, o calificare de bucătar o transformă într-o alegere, nu într-un refugiu. Dacă nu, bucătăria e doar o punte. Iar pe o punte nu te muți să locuiești.”

Cât de mult contează un an de pauză în IT

Timpul petrecut în afara domeniului poate influența șansele de reangajare, mai ales într-o piață în care companiile caută competențe specializate. Corina Neagu atrage atenția că o pauză de un an poate fi explicată în fața recrutorilor, însă o perioadă mai lungă riscă să îngreuneze revenirea: „Între timp, experiența lui în IT își pierde valoarea: un an de pauză se explică, trei ani arată a plecare definitivă.”

Specialista consideră că nici munca în bucătărie nu este lipsită de riscuri, chiar dacă automatizarea este mai dificilă în acest sector. În plus, activitatea presupune efort fizic, iar posibilitățile de creștere salarială sunt diferite de cele din IT.