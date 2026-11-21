Numărul cazurilor de gripă clinică a crescut cu peste 42% într-o singură săptămână, iar România a ajuns la trei decese confirmate cu virus gripal.

Vaaccinarea antigripală a fost pusă pe pauză din cauza lipei vaccinului Foto: Arhiva

Până la 15 noiembrie au fost raportate aproape 956.000 de vaccinări antigripale, însă la aceeași dată din sezonul precedent numărul imunizărilor era deja mai mare. În farmacii, vaccinurile sunt greu de găsit, farmaciștii neputând indica, multă vreme, un termen pentru reaprovizionare.

Potrivit unor informații de ultim moment venite din zona farmaciilor, vaccinurile așteptate ar putea ajunge, la începutul săptămânii viitoare, în sfârșit în frigiderele celor care săptămâni la rând nu au avut un răspuns cert pentru pacienți.

S-a ajuns la trei decese confirmate cu virus gripal

Sezonul gripal se intensifică în România, în timp ce campania de vaccinare continuă să înregistreze un număr de imunizări inferior celui din sezonul precedent, la datele comparabile disponibile. Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), pentru perioada 9–15 noiembrie 2026, indică o creștere a cazurilor de gripă clinică și a infecțiilor respiratorii.

În săptămâna analizată au fost raportate 75.135 de cazuri de infecții respiratorii acute, gripă clinică și pneumonii, cu 9,7% mai multe decât în săptămâna anterioară, când fuseseră înregistrate 68.467 de cazuri. Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, creșterea este de 3,1%.

Mai accentuată este evoluția gripei clinice. INSP a raportat 388 de cazuri la nivel național, față de 273 în săptămâna precedentă și 313 în aceeași perioadă a sezonului trecut. Creșterea într-o singură săptămână este de aproximativ 42%.

Au fost raportate și 22 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu șase mai multe decât în săptămâna anterioară.

Până la 15 noiembrie, numărul deceselor confirmate cu virus gripal a ajuns la trei. În ultima săptămână a fost comunicat un nou deces.

Potrivit INSP, două dintre decese au fost asociate virusului gripal A(H1), iar unul virusului gripal A nesubtipat. Victimele fac parte din trei categorii de vârstă: 30–64 de ani, 65–79 de ani și peste 80 de ani.

De la începutul sezonului au fost confirmate în laborator 43 de cazuri de gripă. Dintre acestea, 13 au fost determinate de virusul A(H1), 20 de virusuri gripale A nesubtipate, șase de virusuri netipate și două de virusul gripal B. Au fost raportate și două coinfecții cu virusuri gripale A și B.

Aproape 956.000 de vaccinări, dar sub nivelul sezonului trecut

Până la 15 noiembrie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări erau înregistrate 956.092 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 936.290 au fost efectuate în grupele populaționale care beneficiază de compensare.

Cele mai multe imunizări au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 65 de ani: 600.568. Urmează categoria 45–64 de ani, cu 176.061 de vaccinări, și cea a copiilor și adolescenților cu vârste între 5 și 19 ani, cu 106.265 de imunizări.

În ultima săptămână raportată, numărul total al vaccinărilor a crescut cu 115.438, de la 840.654 la 956.092.

Comparația cu sezonul gripal precedent arată că actuala campanie de vaccinare continuă să fie în urma celei din 2025. La 15 noiembrie 2026 erau înregistrate 956.092 de vaccinări antigripale, în timp ce la 16 noiembrie 2025 numărul ajunsese la 1.046.294. Diferența este de peste 90.000 de imunizări, respectiv aproximativ 8,6%.

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Decalajul a fost și mai mare la începutul lunii noiembrie, când diferența dintre cele două sezoane ajunsese la aproape 190.000 de vaccinări. În același timp, numărul cazurilor de gripă clinică a ajuns în săptămâna 9–15 noiembrie 2026 la 388, față de 313 în aceeași săptămână a sezonului precedent.

„Mai întrebați și săptămâna viitoare”

În paralel cu creșterea numărului de cazuri de gripă, farmaciile semnalează în continuare dificultăți de aprovizionare. Cele mai multe farmacii nu mai au vaccin antigripal disponibil, pentru nicio categorie de vârstă (după epuizarea stocurilor de vaccin standard - Influvac și Vaxigrip -, în farmacii s-au mai putut găsi pentru o vreme vaccinul intranazal pentru copii - Fluenz și cel cu doză mare pentru seniori - Efluelda), și nu pot preciza când vor primi noi doze. De la „mai întrebați săptămâna viitoare” și „încă nu avem, așteptăm” și până la „ni s-a spus că am putea primi după data de 20”, răspunsurile farmaciștilor sunt extrem de asemănătoare.

Sunt farmaciști care i-au sunat pe pacienți să le înmâneze rețetele expirate pentru a fi refăcute la medicii de familie. „Unii medici le-au spus că le vor emite o nouă rețetă după ce vine vaccinul în farmacii”, a explicat reprezentantul unei farmacii.

La finalul lunii octombrie, Ministerul Sănătății anunța că aproximativ 370.000 de doze de vaccin antigripal se aflau în depozite și puteau fi comandate de farmacii. Tot atunci, ministerul anunța sosirea unei noi tranșe de aproximativ 500.000 de doze, estimată pentru mijlocul lunii noiembrie. Termenul a trecut, vaccinul încă nu a ajuns.

„Dacă vine până în 15 decembrie, terenul e câștigat”

Pacienții încă sunt înțelegători, spune medicul de familie Mihai Ungureanu, deși unii dintre ei trec zilnic și întreabă la farmacie, ca să știe când să se prezinte pentru o rețetă nouă. Nici medicii nu știu ce să le mai transmită, pentru că și la ei ajung date contrazise de realitate. Un astfel de termen a fost 11 noiembrie, dar care, iată, a trecut fără ca în farmacii să ajungă vaccinurile.

„Avem, bineînțeles, și rețete care au expirat. Le-am anulat și urmează să le facem din nou. Unii pacienți au vrut să le facem acum, să se ducă să caute, în ideea că în 30 de zile totuși vaccinurile vor ajunge în farmacii. (...) Important este că i-am liniștit pe pacienți, că se poate, că n-au pierdut vaccinul, că beneficiază de el fără niciun fel de probleme. Atât timp cât rețeta n-a fost ridicată din farmacie, poate fi anulată chiar dacă a fost raportată”, a mai spus medicul.

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Partea bună este, spune medicul, că nu s-a lovit de refuzuri la pacienții cărora le-a expirat rețeta, dar asta și pentru că sunt, mulți dintre ei, pacienți cărora și în anul precedent vaccinul le-a fost administrat în perioada sfârșit de octombrie-noiembrie și se simt încă protejați de vaccinul de anul trecut. Dacă vaccinul nu ajunge însă curând în farmacii pentru a le fi administrat pacienților, medicii se tem că va crește numărul îmbolnăvirilor. „Chiar dacă are vaccinul, dar a răcit, nu i-l poți face atunci”, explică medicul ce potențial pericol există.

Ce pot face pacienții este să aibă în această perioadă grijă de propria sănătate; să evite aglomerațiile, să consume alimente cu aport mare de vitamine și minerale și, dacă medicul de familie le indică, să încerce să-și întărească sănătatea și cu alte produse.

La acest moment încă nu se poate vorbi de compromiterea campaniei de vaccinare antigripală, este evaluarea medicului, dar pe pe de altă parte este de dorit ca vaccinul să ajungă în farmacii până cel târziu al mijlocul lunii decembrie pentru a se produce efectul dorit pentru persoanele la risc, din experiența anilor trecuți virusurile gripale devenind o problemă după sărbătorile de iarnă, o perioadă în care oamenii circulă mult și intră în contact unii cu alții. „Dacă vine până în 15 decembrie, terenul e câștigat. Important e să vină acum, în decembrie, vaccinul, ca să reușim să-i vaccinăm”, a mai spus medicul.