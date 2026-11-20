Donald Trump a anunțat că SUA, Rusia și China vor purta discuții privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor atomice, după întâlnirea cu Vladimir Putin și Xi Jinping. Liderul american a apărat totodată relația sa cu cei doi.

Trump apără relația cu Putin și Xi Foto: EPA-EFE

UPDATE - Trump spune că războiul din Ucraina este și un „război de relații publice”

Președintele american Donald Trump a afirmat că războiul dintre Rusia și Ucraina este și un „război de relații publice”.

El a făcut referire la faptul că Rusia a respins o afirmație a lui Jared Kushner, ginerele său, care susținuse că Moscova pare „confortabilă” cu garanții de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului, inspirate de articolul 5 al NATO. Acesta prevede că un atac împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor.

„Partea noastră va face publice anumite lucruri, pentru că este și un război de relații publice. Noi vom spune anumite lucruri, iar ei vor spune altele”, a declarat Trump.

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Trump a declarat totodată că Jensen Huang, fostul director general al Nvidia, merită „o a doua șansă”, în ciuda unor „decizii proaste” pe care le-ar fi luat. Președintele american a afirmat că a discutat despre situația acestuia și cu liderul chinez Xi Jinping.

„Mi-ar plăcea să-l văd revenind. Știți, suntem o țară care oferă a doua șansă și mi-ar plăcea să mă pot întâlni cu el. Este o companie foarte importantă pentru noi, iar el ne-a adus într-o poziție în care suntem literalmente cu 10 ani înaintea altor companii”, a declarat Trump.

Trump l-a invocat și pe Elon Musk, amintind că i-a luat apărarea în timpul primului său mandat prezidențial și susținând că oamenii de valoare trebuie protejați.

„Știți, i-am luat apărarea lui Elon în primul meu mandat, cu multă fermitate. Nu sunt sigur că Elon ar mai fi fost astăzi alături de noi dacă nu aș fi făcut-o. Și am spus că trebuie să ne protejăm oamenii geniali, pentru că nicio țară nu are prea mulți astfel de oameni”, a declarat Trump.

Știre inițială

În conferința de presă susținută vineri la Casa Albă, Trump a vorbit despre rezultatele vizitei sale în Asia, pe care a descris-o drept un succes, și a evidențiat importanța întâlnirii cu Xi Jinping și Vladimir Putin.

„Am avut unul dintre cele mai importante summituri internaționale din ultimii ani. A fost prima întâlnire trilaterală din istorie între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei”, a declarat președintele american.

Trump a făcut referire și la documentul semnat în urma discuțiilor, intitulat „Declarația șefilor de stat ai Statelor Unite, Rusiei și Chinei privind pacea”, insistând asupra acordului pentru organizarea unor viitoare discuții privind neproliferarea nucleară.

„Cele trei țări vor purta un dialog privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare”, se arată în ultimul punct al declarației.

Liderul american a făcut și o comparație cu Conferința de la Ialta din 1945, când marile puteri au stabilit arhitectura lumii postbelice și sferele de influență. Întrebat despre această paralelă, Trump a afirmat: „Nu m-am gândit la asta. Pur și simplu am mers acolo spunându-mi: mă înțeleg foarte bine cu acești doi oameni. Ne vom rezolva divergențele”.

Trump își apără relația cu Putin și Xi: „Este un lucru pozitiv”

Președintele american a respins criticile la adresa relațiilor sale cu liderii rus și chinez, după ce l-a numit pe Putin „prietenul” său.

„Avem o relație foarte bună. Este un lucru pozitiv, de altfel”, a declarat Trump.

El i-a catalogat drept „proști” pe cei care îi reproșează apropierea de Moscova și Beijing.

„Oamenii proști - unii dintre ei sunt în această sală - spun: «Oh, este îngrozitor. Se înțelege bine cu ei». Mă înțeleg bine cu Rusia. Mă înțeleg bine cu China. Mă înțeleg bine cu mulți oameni. Cu unii oameni nu mă înțeleg”, a afirmat liderul american.

Trump a apărat și faptul că l-a numit pe Vladimir Putin „prietenul” său, susținând că are o relație foarte bună cu președintele rus.

„Am relații fantastice cu Putin. Este un lucru foarte bun”, a spus el, adăugând că Rusia are „multe arme nucleare”. În opinia sa, această relație îi oferă Statelor Unite „multă putere suplimentară”.

Întrebat dacă Putin este un prieten al poporului american, Trump a răspuns că nu poate vorbi în numele Americii, dar a susținut că liderul rus s-a comportat „foarte frumos” în timpul anchetei pe care a descris-o drept „farsa Rusia”, referitoare la campania sa electorală din 2016.

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Trump susține că Putin vrea să încheie războiul din Ucraina

În conferința de presă, președintele american a vorbit și despre întâlnirea bilaterală cu Vladimir Putin, afirmând că liderul de la Kremlin și-ar fi exprimat dorința de a pune capăt războiului din Ucraina prin negocieri.

„Am avut o întâlnire bilaterală cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, care și-a exprimat clar dorința de a vedea încheiat războiul dintre Rusia și Ucraina, prin mijloace diplomatice”, a declarat Trump.

„Avem discuții foarte bune. Cred că există șanse reale să reușim”, a adăugat el.

Liderul american a susținut ulterior că războiul, declanșat prin invazia rusă din 2022, nu ar fi început dacă ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2020, scrutin pe care îl consideră fraudat.

„Și, sincer, dacă alegerile nu ar fi fost fraudate, iar eu nu ar fi trebuit să aștept patru ani, acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată. Războiul nu ar fi avut loc niciodată. Putin a spus asta aseară”, le-a declarat Trump reporterilor.

Trump, despre un posibil acord nuclear: „Este foarte greu”

Deși a prezentat drept o realizare angajamentul celor trei țări de a discuta despre reducerea riscurilor nucleare, Trump a recunoscut că o diminuare efectivă a arsenalelor este dificil de obținut.

„Eu sunt cel care vorbește mereu despre denuclearizarea lumii, dar este foarte greu”, a afirmat președintele american.

El a explicat că ar fi dificil ca Statele Unite să accepte reducerea arsenalului nuclear în condițiile în care alte puteri ar putea să nu procedeze la fel.

„Dacă vine cineva, voi face o înțelegere cu voi. Să le reducem pe toate la jumătate. Este greu să spui da, mai ales când ești lider. Așa că nu sunt sigur că acest lucru se va putea întâmpla vreodată. Prin urmare, văd armele nucleare mai degrabă ca pe un factor de descurajare, poate”, a spus Trump.

Președintele american a subliniat că este dificil să se ajungă la un acord prin care statele să renunțe la armele nucleare, în special în condițiile în care China încearcă să își consolideze propriul arsenal.

Trump acuză Iranul că vrea un acord fals

Un alt subiect abordat de liderul american a fost conflictul cu Iranul. Trump a acuzat Teheranul că nu este dispus să negocieze în mod real cu Statele Unite și că încearcă să obțină un acord care nu ar fi acceptabil pentru Washington.

„Vor să încheie un acord, dar nu unul care să fie acceptabil pentru mine. Noi vrem un acord real, nu un acord fals, așa cum au făcut ei în ultimii 51 de ani”, a declarat Trump.

El a insistat asupra perioadei de 51 de ani, deși Revoluția Islamică din Iran, în urma căreia a fost instaurat actualul regim, a avut loc în 1979, în urmă cu 47 de ani.

„Nu mai sunt 47. Sunt 51 de ani. Îi duc pe oameni cu vorba de 51 de ani”, a afirmat președintele american.

Trump a vorbit și despre evoluția prețurilor la carburanți, pe care a prezentat-o drept un semn al progresului, susținând că acestea vor scădea în continuare. El a admis însă că evoluția depinde și de modul în care va fi rezolvată situația cu Iranul.

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Trump laudă vizita în Asia și avionul primit din Qatar

La începutul conferinței de presă, Donald Trump a trecut în revistă rezultatele vizitei sale în Asia, pe care a descris-o drept un succes.

Președintele american a afirmat că, în patru zile, s-a întâlnit cu peste 20 de lideri mondiali, a încheiat două acorduri comerciale noi și a participat la patru summituri internaționale.

„În patru zile, m-am întâlnit cu peste 20 de lideri mondiali, am încheiat două noi acorduri comerciale - și alte aproximativ 10 urmează să fie finalizate foarte curând -, am participat la patru summituri internaționale majore, am reconfirmat alianțele Americii în întreaga regiune și am făcut progrese în promovarea păcii și securității în întreaga lume”, a declarat Trump.

El a susținut că Statele Unite au pornit în această vizită de pe „o poziție de forță economică și diplomatică fără egal”.

Trump a lăudat și avionul primit cadou din partea Qatarului, folosit ca Air Force One, afirmând că acesta a permis efectuarea zborului fără o oprire pentru realimentare și într-un timp record.

„Zborul a durat aproximativ 14 ore și jumătate, în timp ce, de obicei, este un zbor de 20 de ore, care includea o oprire pentru realimentare. Întotdeauna includea o astfel de oprire. Asta arată pur și simplu că echipamentele noi sunt mai bune decât cele vechi. Este un avion extraordinar, iar China a fost foarte impresionată, Rusia a fost foarte impresionată, iar eu sunt foarte impresionat”, a spus președintele american.

Totodată, Trump a afirmat că s-a simțit „foarte onorat” de decizia președintelui chinez Xi Jinping de a întâmpina delegația americană la avion, la sosirea în China.

„M-am simțit foarte onorat că președintele Xi a întâmpinat țara noastră - nu m-a întâmpinat pe mine, ci a întâmpinat țara noastră - la avion, lucru pe care nu l-a mai făcut niciodată. Asta înseamnă că respectă țara noastră”, a declarat Trump.

Ulterior, el l-a ironizat pe fostul președinte american Joe Biden, afirmând: „Nu l-a întâmpinat pe Somnorosul Joe la avion, asta vă pot spune”.