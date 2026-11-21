Într-o declarație comună, Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping au anunțat că vor colabora pentru reformarea Organizației Națiunilor Unite, limitarea atribuțiilor Curții Penale Internaționale și reducerea sancțiunilor din sectorul energetic.

Trump, Putin și Xi vor să rescrie regulile lumii. Foto: AFP

Președintele american Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au ajuns joi, la summitul trilateral, la un acord major: să acționeze împreună pentru a slăbi și mai mult sistemul internațional de cooperare construit după Al Doilea Război Mondial. Inițiativa vizează transformarea unor instituții create pentru a reduce riscul izbucnirii războaielor, într-un mod ale cărui efecte ar putea depăși cu mult durata mandatului lui Trump, scrie The Washington Post.

Cei trei lideri au înregistrat puține progrese vizibile în privința celorlalte obiective, inclusiv în ceea ce privește dorința lui Trump de a încheia un nou acord privind limitarea armelor nucleare. În schimb, au convenit asupra unei inițiative menite să limiteze influența unor instituții și mecanisme pe care le consideră adversare: Organizația Națiunilor Unite (ONU), Curtea Penală Internațională (CPI) și sancțiunile energetice impuse pentru a pedepsi Rusia în urma invaziei Ucrainei, care au îngreunat vânzarea petrolului rusesc pe piața internațională.

Într-un acord concis, de 226 de cuvinte, cei trei lideri și-au exprimat intenția de a colabora pentru a se elibera de constrângerile existente. Deși documentul este scurt, obiectivul său este unul amplu: slăbirea unui sistem internațional conceput inițial pentru a impune limite marilor puteri.

Ce au convenit Trump, Putin și Xi în declarația comună

În declarația comună, Trump, Xi și Putin au afirmat că au convenit să colaboreze pentru „reformarea ONU”, pentru „creșterea producției și a furnizării de produse petroliere rafinate în beneficiul tuturor națiunilor”, dar și pentru limitarea influenței Curții Penale Internaționale.

Instanța internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, în legătură cu presupuse crime de război comise în Ucraina. De asemenea, Trump și Putin și-au exprimat împreună „aprecierea” față de China pentru organizarea întâlnirii dintre cei trei lideri.

Foști oficiali care au participat la elaborarea politicilor externe au avertizat că această inițiativă ar putea avea efecte care să depășească perioada rămasă din mandatul lui Trump, întrucât urmărește să schimbe reguli și practici privind exercitarea puterii la nivel global, consolidate de-a lungul mai multor generații.

Trump i-a elogiat pe rând pe liderii celor două țări rivale, numindu-i pe fiecare „prieten”. Ulterior, a scris pe rețelele sociale că a fost o „călătorie extraordinară și extrem de importantă”.

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„În calitate de președinți ai trei dintre cele mai mari țări ale lumii, avem o responsabilitate specială de a menține un dialog deschis, respectuos și constructiv asupra problemelor care îi afectează nu doar pe cetățenii noștri, ci întreaga planetă”, a declarat Trump la începutul întâlnirii.

Prin această afirmație, liderul american a susținut ideea că un grup restrâns de țări ar trebui să stabilească direcția în care evoluează lumea, mai notează publicația.

Trump le-a transmis liderilor europeni că Putin vrea pace

În timp ce se întorcea cu avionul în Statele Unite, președintele american a intervenit telefonic la o reuniune a liderilor europeni, care se întâlneau la Berlin cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Trump le-a spus acestora că Putin își dorește pacea și că, dacă ar reuși să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea redirecționa către propriile țări banii cheltuiți pentru sprijinirea Kievului, au declarat patru persoane familiarizate cu discuția, care au solicitat anonimatul pentru a putea vorbi despre întâlnire.

Eforturile Casei Albe de a încheia noi acorduri cu China, Rusia și alte state se vor intensifica în următoarele săptămâni, în contextul în care Trump se pregătește să găzduiască, luna viitoare, liderii Grupului celor 20 de mari economii ale lumii, la clubul său de golf de lângă Miami.

Xi Jinping intenționează să participe la reuniune. Trump a încercat să obțină și participarea lui Vladimir Putin, însă liderul rus nu a oferit un răspuns clar joi. Zelenski nu a primit încă o invitație la reuniune, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu discuțiile de la Berlin.

Declarația celor trei lideri marchează o schimbare în politica externă americană

Declarația summitului poartă amprenta distinctă a lui Trump asupra politicii externe a Statelor Unite. Și alți președinți americani au susținut că sistemele ONU și Curții Penale Internaționale au nevoie de reforme, însă niciunul nu a colaborat cu adversari tradiționali ai Washingtonului pentru a pune în aplicare astfel de schimbări.

„Practic, ei spun: «Vrem să renunțăm la aceste reguli ale jocului, reguli care au funcționat în favoarea noastră în ultimii 80 de ani, în beneficiul sistemelor liberale, democratice și deschise din întreaga lume, și vrem să le înlocuim cu ceva foarte diferit»”, a declarat Ned Price, fost diplomat de rang înalt în administrația Biden.

ONU și celelalte instituții internaționale existente au fost create după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, când liderii care petrecuseră ani întregi în conflicte armate au căutat modalități de a înlocui confruntările militare cu diplomația.

Obiectivul era îngreunarea modificării granițelor prin folosirea forței.

Sistemul nu a funcționat niciodată perfect. Criticii Statelor Unite au subliniat de mult timp că Washingtonul a continuat să intervină în alte țări atunci când a considerat necesar. Cu toate acestea, instituții precum ONU au oferit statelor mai mici posibilitatea de a-și face auzită vocea în probleme precum schimbările climatice, care le afectează profund, dar asupra cărora nu au, individual, puterea de a interveni.

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Oficialii administrației Trump au acuzat în repetate rânduri atât ONU, cât și Curtea Penală Internațională că au o atitudine părtinitoare împotriva Israelului. Aceștia susțin că ONU și-a pierdut o mare parte din utilitate, iar Curtea Penală Internațională, din care Statele Unite nu fac parte, și-a depășit cu mult mandatul.

Trump contestă sancțiunile energetice și critică atacurile Ucrainei asupra Rusiei

Trump și-a exprimat tot mai des nemulțumirea față de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Luna trecută, el a încheiat un acord cu Putin pentru achiziționarea de motorină rusească, în pofida sancțiunilor americane, și l-a criticat pe Zelenski pentru acțiuni despre care a susținut că duc la creșterea prețurilor la pompă pentru consumatorii americani.

Analiștii din sectorul energetic afirmă însă că o parte mult mai mare din creșterea prețurilor la carburanți înregistrată din februarie are legătură cu războiul declanșat de Trump în Iran.

Ned Price consideră că administrația Trump nu va putea, cel mai probabil, să reformeze sistematic instituțiile internaționale în următorii doi ani. Cu toate acestea, unele efecte ale schimbării alianțelor globale ale Washingtonului ar putea fi de durată.

„Daunele cele mai persistente sunt, în multe privințe, ireversibile. Este vorba despre ideea că Statele Unite pot ajunge de partea celor care promovează o viziune asupra lumii fundamental diferită, o viziune iliberală, aflată în contrast puternic cu ceea ce am afirmat întotdeauna despre noi înșine”, a explicat fostul diplomat.

Price consideră că apropierea afișată de Trump față de liderii statelor rivale va lăsa urme de durată.

„Niciun viitor președinte nu va putea da timpul înapoi și șterge această imagine, această declarație comună”, a afirmat el.

Trump își poate construi moștenirea internațională chiar dacă pierde din putere pe plan intern

Demersurile președintelui american pe scena internațională au loc în paralel cu diminuarea influenței sale pe plan intern. După alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial și, mai ales, după instalarea noului Congres în ianuarie, Trump se va confrunta cu adversari politici interni care vor avea o influență mai mare.

Cu toate acestea, Constituția Statelor Unite îi oferă președintelui o marjă relativ largă de acțiune în desfășurarea relațiilor diplomatice. Chiar dacă administrația de la Casa Albă s-ar putea confrunta cu numeroase anchete și audieri în Congres, Trump își poate influența în continuare moștenirea pe scena internațională.

Unele aspecte ale întâlnirii de joi au fost mai apropiate de principiile tradiționale ale politicii externe americane, inclusiv de cele promovate de fostul președinte Ronald Reagan, care a purtat ani la rând negocieri intense privind controlul armamentului cu liderii Uniunii Sovietice.

Trump a încercat de mult timp să discute cu China despre limitarea armelor nucleare și a obținut un angajament general privind continuarea dialogului comun, alături de Rusia, au precizat liderii în declarația de joi.

Totuși, președintele american le-a spus liderilor europeni, după întâlnire, că cea mai mare parte a discuțiilor cu Putin și Xi s-a concentrat asupra Ucrainei, nu asupra detaliilor tehnice privind controlul armamentului, a declarat o persoană familiarizată cu discuția. Trump a intervenit telefonic la reuniunea liderilor europeni de la Berlin de la bordul avionului prezidențial Air Force One, în timpul zborului de întoarcere în Statele Unite.

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Imaginea de la summitul din China, diferită de reuniunea liderilor europeni de la Berlin

Întâlnirea din Shenzhen a oferit o imagine radical diferită de cea a reuniunii de la Berlin, la care au participat liderii țărilor care sprijină Ucraina.

În China, Xi Jinping a prezidat masa discuțiilor, avându-l pe Trump în stânga sa și pe Putin în dreapta. Cei trei au fost pregătiți să discute problemele globale într-un format care devine posibil atunci când liderii autoritari pot impune propriile decizii statelor pe care le conduc.

În schimb, reuniunea de la Berlin a adus la aceeași masă zeci de lideri, fiecare fiind nevoit să țină cont de alegători, parlamente și interese politice divergente.

Reuniunea de la Berlin Foto: X / Kajsa Ollongren @EEAS_SecGen

În mod tradițional, președinții americani și-au asumat rolul de lideri principali ai democrațiilor liberale din lume, chiar dacă uneori au fost nemulțumiți de pozițiile aliaților lor.

Trump a declarat în repetate rânduri că se înțelege mai bine cu Xi și Putin decât cu liderii europeni.

„Președintele Trump consideră că rolul său este foarte important în ceea ce privește construirea relațiilor personale. Iar o relație poate fi construită dacă există o singură persoană de cealaltă parte”, a declarat Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei în Statele Unite, care conduce în prezent Conferința de Securitate de la München, un forum dedicat factorilor de decizie din domeniul securității.

„Problema în cazul nostru este că Europa nu are un lider de talia lui Xi Jinping”, a adăugat acesta.

Trump a afirmat că speră să continue colaborarea cu Xi și Putin, un demers care deja schimbă modul în care statele interacționează între ele, potrivit analiștilor.

„Mijlocul este mesajul, ca să spunem așa, pentru că imaginea pe care toți cei trei lideri au decis să o transmită este aceea că marile puteri stau împreună la aceeași masă, de pe poziții egale, în timp ce toți ceilalți privesc din exterior”, a declarat Julian Gewirtz, care s-a ocupat de politica privind China în administrația Biden.

„Iar acest lucru este, desigur, foarte diferit de aspirațiile privind un sistem internațional mai echitabil”, a concluzionat acesta.