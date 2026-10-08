 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, vine la Interviurile „Adevărul”. Criza energetică, printre temele discutate | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, vine la Interviurile „Adevărul”

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, vine la Interviurile „Adevărul”. Criza energetică, printre temele discutate

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Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, este invitat joi la ora 12.00 la Interviurile „Adevărul”, unde va discuta despre criza energetică, prețurile la energie și eventualele măsuri pe care autoritățile le pot lua în calcul în perioada următoare, în contextul avertismentelor privind scumpirea energiei.

Cristian Bușoi la „Interviurile Adevărul” în urmă cu două luni
Secretarul de stat Cristian Bușoi vine la „Interviurile Adevărul” Foto: Adevărul

Discuția are loc într-un moment în care evoluția prețurilor la energie continuă să reprezinte una dintre principalele preocupări pentru populație și pentru companii. Costurile energiei au un impact direct asupra facturilor plătite de consumatori, dar și asupra prețurilor produselor și serviciilor, prin costurile suportate de companii.

Ce se întâmplă cu prețurile la energie

Unul dintre subiectele centrale ale interviului va fi evoluția prețurilor la energie și modul în care România poate limita efectele unei eventuale noi perioade de volatilitate pe piețele energetice.

Autoritățile trebuie să găsească un echilibru între protejarea consumatorilor vulnerabili, menținerea competitivității companiilor și funcționarea normală a pieței, în contextul estimărilor privind scumpirea energiei electrice.

Cristian Bușoi este așteptat să explice care este situația actuală a sistemului energetic românesc, ce riscuri există pentru perioada următoare și în ce măsură România este pregătită pentru eventuale noi șocuri pe piața energiei.

Cât de pregătită este România pentru o nouă criză energetică

Un alt subiect important îl reprezintă securitatea energetică. Războiul din Ucraina și tensiunile geopolitice din regiune au schimbat semnificativ modul în care statele europene își privesc dependența de resursele energetice și infrastructura de transport.

România are avantajul unor resurse proprii importante, inclusiv producția de gaze naturale din Marea Neagră, însă dezvoltarea infrastructurii și investițiile în producția de energie rămân esențiale pentru reducerea riscurilor pe termen lung.

În cadrul interviului, Cristian Bușoi va fi întrebat și despre rolul României pe piața regională a energiei, despre investițiile necesare pentru dezvoltarea producției și despre capacitatea sistemului național de a face față unor perioade în care cererea de energie crește sau oferta este afectată.

Investițiile în energie și independența energetică

Dezvoltarea capacităților de producție reprezintă una dintre principalele soluții pentru reducerea vulnerabilității României în fața evoluțiilor de pe piețele internaționale.

Proiectele din sectorul gazelor naturale, energia nucleară, producția de energie regenerabilă și modernizarea rețelelor sunt esențiale pentru strategia energetică a României. În același timp, extinderea producției trebuie însoțită de investiții în rețele și în capacități de stocare, astfel încât energia produsă să poată ajunge la consumatori atunci când este necesar.

Un alt punct de interes îl reprezintă ritmul în care sunt realizate aceste investiții și efectul lor asupra prețurilor suportate în cele din urmă de consumatori.

Scumpirea energiei, principala preocupare a românilor

Pentru populație, una dintre principalele preocupări este amploarea scumpirilor la energie din perioada următoare și măsurile pe care le pregătesc autoritățile pentru a limita impactul acestora asupra facturilor.

În același timp, companiile sunt interesate de predictibilitatea prețurilor și de modul în care costurile energiei le afectează competitivitatea. Pentru industriile mari consumatoare de energie, diferențele de preț față de alte state europene pot influența direct deciziile de investiții și păstrarea capacităților de producție în România.

Cristian Bușoi va discuta joi, la Interviurile „Adevărul”, despre aceste teme și despre provocările cu care se confruntă în prezent sistemul energetic românesc.

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