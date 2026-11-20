O investiție de 3,5 milioane de euro va transforma agricultura dintr-o localitate din județul Brăila. Un proiect finanțat cu 2 milioane de euro din fonduri europene vizează construirea unei sere hidroponice de 1,5 hectare, cu o producție estimată la 450 de tone de tomate pe an.

Sera va produce până la 450 de tone de roșii anual Foto: iStock

Ștefan Gheorghiță, din localitatea brăileană Roșiori, pregătește construcția unei sere hidroponice moderne pe o suprafață de 1,5 hectare, un proiect evaluat la aproximativ 3,5 milioane de euro.

Investiția beneficiază de o finanțare europeană aprobată de 2 milioane de euro și vizează o producție anuală cuprinsă între 400 și 450 de tone de tomate.

Ștefan Gheorghiță vrea să amenajeze o seră hidroponică de 1,5 hectare, pentru culturile de roșii. El a reușit să obțină o finanțare, iar următoarea etapă o reprezintă depunerea proiectului tehnic și a dovezii cofinanțării. Fermierul speră ca toată documentația la finalul acestei luni, ca lucrările de construcție să înceapă din primăvara anului 2027.

„Noi construim o seră hidroponică, un hectar și jumătate. Am câștigat un proiect pe fonduri europene. Sperăm, dacă ne ajută Dumnezeu și toate decurg bine, să semnăm în iarna asta contractul cu AFIR-ul”, a explicat Ștefan Gheorghiță, conform revistei Ferma.

Sera pe care plănuiește să o construiască va fi dotată cu sisteme moderne de încălzire și fertirigare, computer pentru controlul climatului, iluminat artificial și instalație pentru recuperarea drenajului.

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