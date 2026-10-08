 Cristian Bușoi, despre repornirea Cernavodă: „Nu putem face o prognoză pentru luna octombrie” | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, despre repornirea Cernavodă: „Nu putem face o prognoză pentru luna octombrie”

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Repornirea Centralei Nucleare de la Cernavodă rămâne incertă, iar autoritățile nu pot spune în acest moment nici măcar când ar putea fi reluată producția în luna octombrie. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că situația este în continuare „rezervată”, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării.

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Foto: Adevărul

Întrebat dacă, într-un scenariu optimist, centrala ar putea fi redeschisă în decembrie, Bușoi a exclus această perspectivă ca estimare și a explicat că autoritățile nu pot face în prezent nici măcar o prognoză pentru luna octombrie.

„Nu, nu, nu. Cu toate că chiar mai devreme... mai devreme ar trebui să se întâmple lucrul acesta, dar din păcate nu putem face o prognoză pentru luna octombrie. Aici lucrurile par foarte... rezervate”, a declarat Cristian Bușoi.

România a intrat în octombrie cu probleme serioase în sistemul energetic, după ce seceta a redus puternic debitul Dunării și a dus la oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Autoritățile au decis să mențină încă 30 de zile măsurile speciale pentru siguranța alimentării cu energie.

Potrivit Ministerului Energiei, debitul Dunării ar putea coborî în primele săptămâni din octombrie la aproximativ 1.185-1.200 de metri cubi pe secundă. Pentru zona Cernavodă, intervalul 15-22 octombrie este considerat deosebit de sensibil, deoarece nivelul apei s-ar putea apropia de pragurile care afectează alimentarea sistemului de răcire.

Mai jos poți urmări emisiunea integral:

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