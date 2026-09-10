Doctoratul lui Lucian Pahonțu, verificat de Comisia de Etică a UNAP. Suspiciuni că a preluat pasaje din lucrările unor profesori care i-au acordat titlul de doctor

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP) a demarat o analiză oficială privind posibile acte de plagiat în teza de doctorat a lui Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), după o sesizare depusă la Comisia de Etică a instituției.

Lucian Pahonțu, șeful SPP Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Reprezentanții Universității Naționale de Apărare au precizat pentru PressOne că a fost constituită o comisie care va verifica eventuale încălcări ale normelor de etică universitară și ale regulilor de bună conduită în cercetare.

Demersul vine la scurt timp după ce Recorder a publicat o investigație în care susține că aproximativ 30% din lucrarea de doctorat susținută de Pahonțu în 2003 conține texte preluate fără citare din alte surse. Potrivit jurnaliștilor, au fost identificate 52 de pagini și peste 700 de rânduri de conținut copiat, inclusiv din documente militare și lucrări de specialitate.

Conform legislației, analiza trebuie finalizată în termen de 45 de zile, iar decizia Comisiei de Etică va fi făcută publică pe site-ul instituției.

UNAP a precizat, de asemenea, că teza lui Lucian Pahonțu nu a fost supusă până în prezent unei verificări informatizate cu programe de detectare a similitudinilor, deși instituțiile care au acordat titluri de doctor în perioada 1990-2016 au obligația de a evalua și preveni cazurile de plagiat.

Suspiciuni de plagiat din lucrările unor membri ai propriei comisii de doctorat

O informație care ridică noi semne de întrebare este legată de comisia care a analizat și aprobat teza în 2003.

Potrivit documentelor obținute de PressOne, lucrarea intitulată „Tactici folosite pentru paza și apărarea obiectivelor de importanță deosebită” a fost coordonată de generalul (r) Valentin Arsenie și evaluată de o comisie formată din mai mulți ofițeri și profesori universitari din sistemul militar și de ordine publică.

Investigația arată că printre sursele din care ar fi fost copiate fragmente se numără lucrări semnate de cel puțin trei dintre membrii comisiei care au avut rolul de a evalua teza și de a decide acordarea titlului de doctor.

Din comisie au făcut parte, printre alții, Valentin Arsenie, Ioan Geantă, Tudor Cearapin și George Serițan, nume importante din învățământul militar de la acea vreme.

Miza verificărilor

Analiza Comisiei de Etică ar putea clarifica dacă au existat încălcări ale standardelor academice și dacă suspiciunile de plagiat semnalate în spațiul public se confirmă.

Cazul este cu atât mai sensibil cu cât îl vizează pe șeful SPP, una dintre cele mai importante instituții din sistemul de securitate națională, iar acuzațiile se referă inclusiv la preluări din lucrările unor profesori care au participat ulterior la evaluarea și validarea tezei sale de doctorat.