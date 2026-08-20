Descoperire macabră pe DN 1A: o persoană a fost găsită carbonizată într-un autoturism ars

O persoană a fost găsită decedată joi seară într-un autoturism ars pe DN 1A, între municipiul Săcele şi localitatea Cheia, a anunţat ISU Braşov.

Pompierii au fost alertați în jurul orei 19:00 cu privire la un incendiu violent care a izbucnit la un autoturism. La fața locului au intervenit echipaje de la ISU Brașov, ISU Prahova și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săcele, cu autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

După lichidarea flăcărilor, salvatorii au descoperit în interiorul mașinii trupul carbonizat al unei persoane.

Autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili identitatea victimei și cauzele izbucnirii incendiului.