Momentul în care un autobuz a lovit mai multe autoturisme, în Mediaș, a fost surprins de camerele de supraveghere. În accident au fost implicate 22 de persoane dintre care 20 de adulți și 2 minori.

Sursa: Facebook / Sibiul în Imagini

Accidentul a fost semnalat poliției în jurul amiezii, pe strada Mihai Eminescu din Mediaș, în apropiere de piața agroalimentară, o zonă aglomerată din oraș.

Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.

Autoritățile au fost nevoite să activeze Planul Roșu de intervenție din cauza numărului mare de persoane implicate în accident.

În total, au fost implicate 22 de persoane dintre care 20 de adulți și 2 minori.

Șase persoane au fost evaluate medical de echipajele de intervenție mobilizate la locul accidentului, iar în urma evaluării, patru dintre adulți au fost transportați la spital.

Conducătorul autobuzului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, scrie presa locală.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc accidentul.