Tragedie în București: o mamă de 29 de ani a murit, iar copilul și bunica au ajuns la spital spulberați de un camion

Un accident rutier grav a avut loc miercuri, în jurul orei 13:55, pe Șoseaua Gării Cățelu din București. Un camion a lovit în plin trei pietoni, provocând decesul unei persoane și rănirea altor două.

UPDATE 16.40

Din primele informații, cele trei victime făceau parte din aceeași familie, fiind vorba despre o tânără de 29 de ani, copilul ei de 8 ani și bunica minorului.

Potrivit surselor citate de Observator, șoferul camionului a afirmat că semaforul era verde la momentul accidentului. El spune că a simţit că a agăţat ceva, însă susține că nu a văzut victimele.

Știre inițială

O tânără de 29 de ani a fost spulberată de un autoturism și a murit în urma impactului.

Din primele informații, un șofer în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Şoseaua Gării Cățelu, dinspre „Drumul Între Tarlale” către Şoseaua Pantelimon, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat trei pietoni.

„În urma accidentului de circulație, un pieton în vârstă de 29 de ani şi-a pierdut viața, iar ceilalți doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind 0. Au fost aplicate restricții de circulație pe Şos. Gării Cățelu, ambele sensuri de deplasare”, anunță Brigada Rutieră București.

Se efectuează cercetarea la fața locului pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație.