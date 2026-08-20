Europol, mesaj dur după ce o mașină de poliție s-a răsturnat şi a luat foc în timpul unei urmăriri. Doi polițiști au fost răniți

Europol a transmis un mesaj tranşant după ce o autospecială a Poliției Mangalia s-a răsturnat și a luat foc în timp ce agenții urmăreau un autoturism care circula haotic prin Pecineaga.

Sursă video: Europol

Doi polițiști au fost răniți joi, 20 august, în județul Constanța, după ce autospeciala în care se aflau s-a răsturnat și a luat foc în timpul unei urmăriri. Agenții din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Mangalia interveniseră în localitatea Pecineaga după un apel la 112, prin care fusese semnalat un autoturism care circula haotic și îi punea în pericol pe ceilalți participanți la trafic.

Polițiștii au pornit după mașina în care se aflau două persoane, şi, la un moment dat, pentru a evita coliziunea cu autoturismul urmărit, agenții au făcut o manevră care a dus la răsturnarea autospecialei. Mașina Poliției a luat apoi foc, cei doi poliţişti au fost răniţi, iar la fața locului a fost solicitat și un elicopter SMURD.

Europol: „Polițiștii au nevoie de autospeciale sigure"

În aceeași zi, Sindicatul Europol a confirmat incidentul și a atras atenția asupra dotării autospecialelor folosite de polițiști în intervențiile cu risc ridicat. Reprezentanții sindicatului spun că agenții trebuie să aibă la dispoziție mașini sigure și suficient de performante pentru situațiile în care sunt nevoiți să ia decizii în câteva secunde.

„Autospeciala de poliție s-a răsturnat și a luat foc. Iar aici trebuie remarcat faptul că o mașină colantată cu însemnele Poliției Române nu devine, prin asta, un vehicul pregătit pentru intervenții cu risc ridicat.

Polițiștii nu au nevoie doar de curaj. Au nevoie de autospeciale sigure, performante și adaptate realității din teren. Pentru că fiecare secundă contează. Pentru că fiecare intervenție poate face diferența dintre viață și moarte.

Cei doi polițiști au pus viața altora mai presus de propria lor siguranță. Au evitat o tragedie, dar au demonstrat încă o dată cât de vulnerabili sunt cei care, zi de zi, ies în stradă pentru siguranța noastră.

Facem apel public către decidenți, investiți în dotări reale pentru polițiști! Nu poți cere intervenții la limită cu mijloace care nu oferă protecția necesară.

Colegilor noștri le transmitem respectul și considerația noastră pentru curajul de care au dat dovadă și le dorim însănătoșire grabnică!”, a scris Europol pe Facebook.