Un accident grav a avut loc, sâmbătă, 8 august, pe DN 58, în Berzovia. Un autoturism și un autotren au luat foc după impact. Șoferul mașinii a murit, în timp ce șoferul autotrenului primește îngrijiri medicale la fața locului.

În urma impactului violent, cele două vehicule au fost cuprinse de flăcări, iar incendiul s-a extins și la vegetația uscată din apropiere. La fața locului intervin echipaje ale pompierilor, SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin, precum și un elicopter SMURD, transmite presa locală.

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Intervenția pompierilor este îngreunată de incendiul izbucnit în urma impactului, flăcările cuprinzând atât cele două vehicule, cât și vegetația uscată din vecinătate.

Șoferul autoturismului a decedat în urma accidentului, trupul acestuia fiind găsit carbonizat, iar șoferul autotrenului primește îngrijiri medicale la fața locului.

Sursa: Sursa de Vest

”La fața locului acționează pompierii militari din cadrul Detașamentului Reșița cu autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD tip B. Există și un echipaj de la SAJ si un echipaj de poliție CS. Poliția coordonează traficul rutier în zonă și va decide când se va deschide traficul rutier în zonă”, a transmis ISU Caraș-Severin.

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În acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. Reluarea circulației este estimată în aproximativ două ore, în funcție de evoluția intervenției și a cercetărilor desfășurate la fața locului.

Conducătorul ansamblului TIR a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliția a deschis o anchetă în acest caz.