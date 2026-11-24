Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, a lansat marți, 24 noiembrie, Observatorul European al Competențelor, o platformă care conține toate datele și statisticile instituțiilor europene pentru educație, locuri de muncă și competențe.

Foto: Facebook/Roxana Mînzatu

„Observatorul european al competențelor ne ajută să vedem din timp unde lipsesc lucrători, ce meserii se transformă și ce competențe vor fi necesare. Punem aceste date la dispoziția tuturor, pentru ca investițiile în educație și formare să răspundă nevoilor reale ale oamenilor și ale economiei”, a declarat Roxana Mînzatu, potrivit unui comunicat.

Datele sunt accesibile gratuit pe website-ul Comisiei Europene. Informațiile și analizele vor fi îmbunătățite și actualizate constant.

Noua platformă reunește date și analize despre competențele cerute în prezent și în viitor, deficitul de personal, evoluția ocupării, calitatea locurilor de muncă și rezultatele sistemelor de educație și formare.

Analizele sale vor contribui la evaluările Comisiei din cadrul Semestrului European.

Scopul este identificarea din timp a domeniilor în care lipsesc lucrători și a competențelor de care aceștia vor avea nevoie, astfel încât autoritățile, angajatorii și furnizorii de formare să își poată adapta programele.

Comisia Europeană (CE) precizează că observatorul face parte din Uniunea competențelor, o strategie menită să îmbunătățească educația, formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții.

„Uniunea competențelor va oferi oamenilor din întreaga UE competențele necesare pentru a reuși în parcursul educațional și profesional. De asemenea, va facilita utilizarea acestor competențe în diferite state membre.

Prin reducerea dezechilibrelor de gen și sprijinirea companiilor europene în găsirea angajaților de care au nevoie, inițiativa urmărește să facă Uniunea Europeană mai competitivă și mai incluzivă”, transmite CE într-un comunicat.

Comisia Europeană vrea să încurajeze învățarea pe tot parcursul vieții, prin extinderea microcertificărilor, sprijinirea angajaților care au nevoie de noi calificări și dezvoltarea academiilor europene de competențe.

Strategia vizează și facilitarea mobilității lucrătorilor în interiorul UE, prin recunoașterea calificărilor, dezvoltarea unei diplome europene și consolidarea cooperării dintre universități și instituțiile de formare profesională. În paralel, Comisia intenționează să atragă specialiști din afara Uniunii printr-un fond european de talente și o strategie privind vizele, dar și să păstreze cercetătorii și profesioniștii valoroși în Europa.

Pentru coordonarea inițiativei, Comisia propune un nou sistem de guvernanță, bazat pe Observatorul european al informațiilor privind competențele și pe un consiliu care va reuni reprezentanți ai mediului educațional, ai companiilor și ai partenerilor sociali.

Lansată în martie 2025, Uniunea competențelor face parte din eforturile UE de consolidare a competitivității economice și se bazează pe recomandările rapoartelor Draghi și Letta.