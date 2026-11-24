Jensen Huang a revenit la conducerea Nvidia, iar întoarcerea sa la sediul companiei din California a fost întâmpinată cu aplauze, urale și scandări ale angajaților. Directorul le-a promis că va fi un lider mai bun la a doua încercare, în timp ce decizia de reinstalare a sa a declanșat câștiguri financiare uriașe. Averea personală a lui Huang a crescut cu aproximativ 34 de miliarde de dolari într-o singură zi, iar angajații care dețin acțiuni au beneficiat, la rândul lor, de creșterea spectaculoasă a companiei.

Întoarcerea sa, la numai 11 zile după demisie, a provocat însă controverse în Statele Unite, unde mai mulți parlamentari contestă decizia și cer explicații privind riscurile pentru securitatea națională. Plecarea lui Huang fusese legată de un scandal privind presupuse conexiuni cu serviciile de informații chineze și acuzații referitoare la transferuri ilegale de cipuri către China.

Jensen Huang, primit cu aplauze la sediul Nvidia

Imagini distribuite pe rețelele sociale îl arată pe directorul executiv în mijlocul angajaților reuniți pe mai multe etaje ale sediului companiei din Santa Clara, California.

Huang le-a mulțumit pentru susținere și a vorbit despre oportunitatea de a reveni în funcție.

„Voi fi un CEO mai bun a doua oară”, le-a spus acesta angajaților, după ce a fost întâmpinat cu aplauze și scandări, potrivit BBC.

Jensen Huang a revenit la conducerea companiei Foto: Getty Images

Revenirea sa a avut efecte imediate asupra piețelor financiare. Acțiunile Nvidia au crescut cu aproximativ 31% în ziua precedentă, iar piețele asiatice au înregistrat, la rândul lor, evoluții pozitive. Înaintea deschiderii bursei americane, contractele futures pentru acțiunile companiei indicau însă o scădere de 5,73%. Într-o singură zi, fondatorul Nvidia a câștigat aproximativ 34 de miliarde de dolari, iar valoarea de piață a companiei a crescut cu aproape 950 de miliarde de dolari.

Pentru mulți dintre angajații Nvidia, ascensiunea companiei s-a tradus în acumularea unor averi considerabile. Un sondaj realizat în 2024 pe platforma Blind, un forum anonim destinat angajaților verificați din industria tehnologică, arăta că 76% dintre angajații Nvidia care au participat la cercetare erau milionari.

Bernie Sanders: „Contribuabilii nu vor salva oligarhii din Big Tech”

Senatorul american Bernie Sanders a avertizat că populația nu trebuie să suporte eventualele pierderi ale marilor companii de tehnologie, în cazul în care investițiile masive în inteligența artificială se dovedesc a fi o bulă financiară.

Senatorul independent de Vermont, care colaborează frecvent cu democrații, a criticat dependența piețelor financiare de deciziile câtorva lideri din industria tehnologiei și de investițiile uriașe în inteligența artificială.

„Soarta unui singur om a făcut ca piața bursieră să piardă și apoi să recâștige trilioane de dolari în valoare. Cât de absurd este acest lucru? Și nu este vorba doar despre Nvidia”, a declarat Bernie Sanders.

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Acesta a atras atenția că piața bursieră a devenit tot mai volatilă și dependentă de deciziile unui număr restrâns de lideri din marile companii de tehnologie, care au investit trilioane de dolari în inteligența artificială.

„Ce se va întâmpla mâine? Nimeni nu știe. Un lucru trebuie însă să fie cert: dacă bula inteligenței artificiale se sparge, contribuabilii nu vor salva marii oligarhi din Big Tech. Nici mâine, nici anul viitor, niciodată”, a transmis senatorul.

Republicanii cer explicații privind riscurile pentru securitatea națională

Revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia a stârnit reacții critice atât în rândul republicanilor, cât și al democraților din Congresul american.

Senatorul republican Tom Cotton a declarat că a avertizat administrația Trump încă de la început în legătură cu riscul ca China să obțină cele mai avansate cipuri americane, inclusiv prin contrabandă sau acces de la distanță.

„Controversa privind Nvidia și Megaspeed este doar vârful aisbergului și nu s-a încheiat doar pentru că Jensen Huang și-a primit din nou funcția”, a afirmat acesta.

La rândul său, senatorul republican John Cornyn a pus sub semnul întrebării evaluarea riscurilor de securitate națională asociate revenirii lui Huang. Acesta a întrebat dacă FBI a realizat o informare preventivă privind eventualele riscuri de spionaj și dacă directorul Nvidia a fost avertizat în legătură cu acestea.

Un alt republican, senatorul John Curtis din Utah, a cerut să se precizeze ce oficiali americani au fost consultați înainte ca revenirea lui Huang să fie considerată lipsită de riscuri pentru securitatea națională și pe ce informații s-a bazat această concluzie.

Democrații critică implicarea lui Donald Trump

Nici democrații nu au privit cu ochi buni revenirea directorului Nvidia. Senatorul Mark Warner a catalogat implicarea președintelui Donald Trump în această decizie drept „scandaloasă” și „îngrijorătoare”.

„Președintele ar trebui să protejeze securitatea națională a țării, nu prețul acțiunilor Nvidia sau propriile interese financiare”, a declarat acesta.

La rândul său, congresmenei democrate Sydney Kamlager-Dove, membră a Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, a considerat că revenirea lui Huang a fost prematură și iresponsabilă, în condițiile în care mai multe anchete parlamentare care îl vizează sunt încă în desfășurare.

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Critici și din industria tehnologiei

Revenirea lui Huang a fost criticată și de antreprenoarea britanică Martha Lane Fox, cofondatoarea platformei lastminute.com, care a atras atenția asupra mesajului transmis de această decizie în privința responsabilității liderilor din industria tehnologiei.

Aceasta a criticat faptul că interesele financiare ajung să prevaleze în fața responsabilității și a pus sub semnul întrebării modul în care consiliile de administrație și investitorii îi trag la răspundere pe liderii foarte puternici ai companiilor.

Martha Lane Fox a atras atenția și asupra consecințelor pentru femeile care lucrează în astfel de companii, întrebându-se dacă acestea mai pot avea încredere că promovările se bazează exclusiv pe merit.

Controversele nu par să se încheie odată cu revenirea lui Jensen Huang. Directorul Nvidia urmează să fie audiat timp de trei zile de parlamentarii americani la Washington, în contextul îngrijorărilor privind eforturile Chinei de a obține acces la unele dintre cele mai avansate tehnologii americane.