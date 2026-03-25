România redirecționează 2,8 miliarde de euro din fonduri europene pentru tehnologii, apărare și locuințe, anunță Roxana Mînzatu

Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, a anunțat că România mută peste 2,8 miliarde de euro din fonduri europene către domenii considerate prioritare la nivel UE, precum tehnologie, apărare, locuințe și infrastructură de apă.

„România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021-2027:

Competitivitate și tehnologii strategice – 1,53 miliarde Euro

Apărare și pregătire pentru situații de criză – 904 milioane Euro

Locuințe – 208 milioane Euro

Infrastructură de apă – 200 milioane Euro”, a transmis aceasta.

Vicepreședinta CE a spus că o parte importantă din această realocare de fonduri, respectiv aprox. 456 milioane Euro, este sustinută din Fondul Social European Plus, pe care îl gestionează la nivelul Comisiei Europene.

„Cum vor fi folosiți banii?

În tehnologii strategice – pentru proiecte în digitalizare, sănătate, industrie și tranziție economică, inclusiv pentru modernizarea agriculturii și pentru formarea oamenilor în domenii de viitor.

În competențe noi pentru oameni – pentru formare în domenii precum tehnologii digitale, sănătate, securitate cibernetică, apărare, pregătire civilă și chiar apărare.

În infrastructură pentru apărare și situații de criză – pentru mobilitate militară, inclusiv construcția de autostrazi, precum și pentru consolidarea capacităților de producție din domeniul apărării.

În rețele de apă și apă uzată – pentru extinderea și modernizarea infrastructurii esențiale de apă, astfel încât mai multe comunități să aibă access facil la această necesitate de bază.

În locuințe sociale și accesibile – pentru construirea sau dezvoltarea de locuințe sociale, inclusiv prin programe regionale și prin Fondul pentru Tranziție Justă.”

Roxana Mînzatu a anunțat că aproape 34 de miliarde de euro au fost realocate către noile priorități ale UE, în urma revizuirii fondurilor de coeziune, din care 3,3 miliarde de euro provin din Fondul Social European Plus.

„România, cu o realocare de 2,837 miliarde de Euro, este unul dintre statele care a alocat cei mai multi bani pentru aceste noi nevoi europene strategice, fiind în top 5:

Polonia – 8.054 miliarde Euro Italia – 7,058 miliarde Euro Spania – 3,201 miliarde Euro România – 2,837 miliarde Euro Portugalia – 2,541 miliarde Euro”

Încheie prin a sublinia că această realocare demonstrează că Politica de coeziune a UE este una extrem de relevantă pentru a răspunde noilor priorități europene păstrând obiectivul ei fundamental: reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni și state membre.

De asemenea, Mînzatu a anunțat o nouă strategie europeană pentru prevenirea și gestionarea incendiilor de vegetație, care urmărește să îmbunătățească atât prevenția, cât și intervenția.

„O nouă strategie europeană pentru prevenirea și gestionarea incendiilor de vegetație – Integrated Wildfire Risk Management (IWRM). Realități dureroase:

• În Europa, până la 96% dintre incendiile de vegetație sunt provocate de oameni.

• Anul trecut, a ars o suprafață comparabilă cu dimensiunea Ciprului, generând pagube de aproximativ 2,5 miliarde de euro”, a transmis aceasta.

Potrivit vicepreședintei CE, noul plan „ajută Europa să prevină mai bine incendiile și să intervină mai eficient.”

Cum? Anticipare: monitorizare comună prin sateliți și echipe pregătite să intervină în zonele de risc, oriunde în Europa;

Prevenție: mai multă informare, cu o componentă educațională și reguli clare, păduri și terenuri mai rezistente la incendii;

Intervenție: mai multe avioane și elicoptere mobilizate, intervenții mai rapide între țări;

Refacere: reîmpăduriri și sprijin pentru refacerea zonelor afectate;”, a explicat aceasta.

Roxana Mînzatu mai spune că fondurile europene pe care le gestionează (Erasmus+ și FSE+) pot fi folosite pentru colaborare între state, formarea specialiștilor și pregătirea comunităților vulnerabile, inclusiv prin cursuri și campanii de informare.

„Pompierii rămân în prima linie, intervenind în condiții extreme pentru a proteja vieți, locuințe și comunități. De aceea, investițiile în echipamente, pregătire și cooperare sunt esențiale.

Cu acest prilej, transmit aprecierea mea tuturor pompierilor care, zi de zi, își riscă viața pentru a salva alte vieți. Sub coordonarea domnului secretar de stat Raed Arafat, România a devenit un exemplu de bună practică în domeniul protecției civile la nivel european.”

Recent, patru incendii de vegetație au afectat peste 10 hectare de mirişte în județul Neamț, în localităţile Girov, Pângăraţi şi Petricani, din judeţul Neamţ şi în localitatea ieşeană Răchiteni, aflată în raionul de intervenţie al ISU Neamţ.