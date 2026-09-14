Cum încerca o avocată din București să păcălească statul: schema descoperită de procurori

O avocată din Baroul București a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, într-un dosar în care procurorii susțin că prejudiciul calculat pentru bugetul de stat este de 122.747 de lei.

Avocata a ajuns în faţa colegilor săi ca acuzată. Foto: arhivă

De regulă, avocații intră în sala de judecată pentru a susține cauza clienților lor. De data aceasta, rolurile s-au schimbat pentru o avocată din Baroul București: procurorii au trimis-o în judecată pentru evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, de luni, 14 septembrie, femeia este acuzată că nu a trecut în declarațiile fiscale venituri obținute din activitatea de avocat. Dosarul vizează o perioadă de mai mulți ani, iar suma nedeclarată depășește 650.000 de lei.

Procurorii susțin că, între 31 iulie 2018 și 25 mai 2024, avocata nu a evidențiat în declarațiile fiscale 212 anumite venituri realizate din servicii avocațiale. Banii au fost încasați pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2017 - 30 mai 2023, iar valoarea totală a veniturilor pe care anchetatorii spun că nu le-a declarat este de 652.838,31 lei.

Potrivit comunicatului Parchetului, în urma calculelor făcute în dosar, prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 122.747 de lei, sumă care include taxele datorate și accesoriile.

Dosarul a fost trimis în instanță după ce cercetările au fost finalizate, la 10 septembrie 2026. Procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, în șapte acte materiale.

Banii și bunurile avocatei, puse sub sechestru

În timpul anchetei au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile care îi aparțin avocatei. Astfel, au fost indisponibilizate sume de bani aflate în conturile sale bancare, până la valoarea de 122.747 de lei, cât estimează anchetatorii că reprezintă prejudiciul.

Parchetul nu a făcut public numele avocatei, aceasta fiind prezentată doar ca persoană fizică având calitatea de avocat în cadrul Baroului București.