Marți, 24 Februarie 2026
Avocata Laura Crișan, acuzată că şi-a asasinat tatăl, dată în judecată de fiică. Vrea despăgubiri morale consistente

Publicat:

Avocata Laura Crișan, aflată în stare de arest preventiv pentru moartea tatălui său, omul de afaceri din Arad ucis în urmă cu 5 ani, a fost dată în judecată de fiică.

Laura Dronca, fiica lui Ion Crișan FOTO: captură video
Laura Dronca (fostă Crişan) a fost dată în judecată şi de fiica sa, care-i cere despăgubiri morale de 500.000 de euro, pentru moartea omului de afaceri Ioan Crișan.

"Vreau doar să spun că sunt nevinovată şi nu am nicio legătură cu faptele şi împrejurările care au dus la moartea tatălui meu. Asta vreau să spun! Şi asta am susţinut de la început!", a transmis Laura Dronca, fiica omului de afaceri Ioan Crişan, scrie Observator.

În dosarul asasinatului cu bombă de la Arad, în care a murit omul de afaceri Ioan Crișan, au fost trimiși în judecată, la sfârșitul lunii martie, fiica victimei și doi complici, cei care au plasat bomba în mașina afaceristului. 

Ioan Crişan a murit pe 29 mai 2021, într-un atentat cu bombă la Arad. Procurorii susțin că între tată și fiică existau mai multe tensiuni. Astfel, în contextul acestor relații tensionate cu tatăl său și pe fondul dorinței de a obține sume mari de bani de pe urma decesului său, Laura Dronca, de profesie avocat, ar fi apelat la „serviciile” a doi bărbați, Sebastian Ilie Bulbuc și Adrian Bogdan Horodincă, ca să îl asasineze pe Ioan Crișan.

Crima a avut loc prin plasarea unei bombe artizanale în mașina omului de afaceri și declanșarea ei de la distanță. 

Fiica lui Ioan Crișan este acuzată de instigare la omor calificat în varianta violenței în familie, instigare la distrugere și instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive.

