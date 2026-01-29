Stenograme. Numele lui Bolojan apare în dosarul avocatei care a luat mita de 60.000 de euro: „I-ai zis lu' Ilie de mine? Să urgentăm!”

Numele premierului Ilie Bolojan apare în stenogramele dosarului în care avocata Adriana Georgescu este acuzată de procurorii DNA că ar fi cerut mită de până la 500.000 de euro omului de afaceri constănțean Jean Paul Tucan, potrivit unor surse judiciare.

În schimbul banilor, aceasta i-ar fi promis intervenții pe lângă magistrați pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care acesta era inculpat. În anchetă este vizat și un bărbat care pretindea că este general SIE.

Tucan i-ar fi cerut avocatei să „urgenteze” demersurile, inclusiv prin intervenții la premierul Ilie Bolojan. Stenogramele citate de Antena 3 CNN surprind discuții în care Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, sugerează că ar putea ajunge la șeful DNA și la conducerea serviciilor de informații pentru a obține o soluție favorabilă.

Fragmente din stenograme

În conversațiile interceptate, Adriana Georgescu îi explică omului de afaceri că numirile în fruntea parchetelor și serviciilor ar depinde de deciziile politice:

ADRIANA GEORGESCU: „E și variantă cu Voineag. Deci, șeful parchetului DNA rămâne până în martie. Dacă nu-l lasă partidele să pună șefii serviciilor, că de aia îi propun. (...) Dacă nu pune șefii serviciilor acum, ăia rămân până în martie și îi… se schimbă natural și tre' să numească el șefi, procurorul-șef și șeful DNA-ului. E doar în pixul lui”.

JEAN-PAUL TUCAN: „Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică să nu mă…”

ADRIANA GEORGESCU: „Mă duc la ei pentru tine. Pentru mine nu m-am dus, dar pentru tine va trebui…”

Într-un alt fragment, Tucan o întreabă direct dacă i-a vorbit premierului Bolojan despre situația lui:

JEAN-PAUL TUCAN: „Și când i-ai zis lu' Ilie de mine, lui Bolojan, ce a zis?”

ADRIANA GEORGESCU: „N-am vorbit pe WhatsApp de tine special (.....) Nu m-am întâlnit”.

JEAN-PAUL TUCAN: „Și cât crezi că ar mai dura? Să urgentăm…”

Avocata Adriana Georgescu, arestată preventiv

Amintim că Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prinsă în flagrant într-o scară de bloc. Denunțul a fost făcut de Jean Paul Tucan, colegul său de partid.

Patron al JT Grup Oil SA și fost lider PNL Năvodari, Tucan se confruntă cu două dosare penale. În august 2025, Parchetul European (EPPO) l-a trimis în judecată pentru folosirea frauduloasă a fondurilor europene, fiind acuzat că și-ar fi construit o locuință personală cu banii destinați unui proiect de port turistic. În paralel, DNA îl anchetează într-un dosar privind presupuse acte de corupție legate de Portul Constanța.

Având două anchete în desfășurare, omul de afaceri a decis să colaboreze cu procurorii și a denunțat-o pe Adriana Georgescu, potrivit sursei citate.