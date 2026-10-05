Șeful diplomației americane face un turneu în țări NATO, într-un context marcat de amenințarea Rusiei și de războiul din Orientul Mijlociu

Secretarul de stat american Marco Rubio va vizita Islanda, Grecia și Portugalia în perioada 5-8 octombrie. Discuțiile vor viza securitatea, apărarea, energia, cooperarea economică și tehnologia, într-un moment în care aliații din NATO sunt tot mai îngrijorați de activitatea militară a Rusiei și de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio/FOTO:Profimedia

Turneul începe la Reykjavik, unde Rubio va discuta cu oficialii islandezi despre securitatea Arcticii și despre cooperarea economică. Apoi va merge la Atena, pentru cea de-a șasea rundă a Dialogului strategic SUA-Grecia, pe agenda căruia se află cooperarea în domeniul apărării, energia, securitatea regională, Ucraina și Orientul Mijlociu. La Lisabona, potrivit Departamentului de Stat, discuțiile se vor concentra pe apărare, dezvoltare economică și cooperare tehnologică.

Cele trei escale reflectă domenii diferite ale cooperării SUA cu aliații din NATO: rolul Islandei în securitatea Atlanticului de Nord și a Arcticii, poziția Greciei în estul Mediteranei și importanța pe care Portugalia o are de mult timp pentru operațiunile militare americane din Atlantic.

Islanda: securitate și Arctica

Islanda nu are armată permanentă, dar cooperează de multă vreme cu SUA și cu NATO în domeniul securității, din cauza poziției sale în Atlanticul de Nord.

Doi foști ambasadori americani în Islanda, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat pentru Radio Europa Liberă (RFE/RL) că Rubio se poate aștepta ca Reykjavikul să fie deschis la o cooperare mai strânsă pe teme de securitate. În același timp, va trebui să țină cont de preocupările unei țări care acordă o mare importanță independenței sale. „Islandezii sunt un popor extrem de independent", a spus unul dintre ambasadori, adăugând că SUA și Islanda cooperează în mod constant pe teme de securitate de la invadarea Crimeei de către Rusia, în 2014.

Robert Gerber, fost diplomat american care a lucrat la ambasada SUA din Islanda, a declarat că vizita ar putea da curs angajamentelor discutate în septembrie, la o reuniune a țărilor arctice organizată în marja Adunării Generale a ONU. Partenerii arctici s-au angajat atunci să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate și pentru protejarea infrastructurii critice.

Gerber a invocat propria experiență pentru a ilustra problemele de securitate ale Islandei. „Când mă aflam în mod regulat în Islanda, avioane rusești, bombardiere sau alte aparate zburau spre insulă, făceau o buclă în jurul ei și se întorceau, doar pentru a vedea cât de repede decolează avioanele NATO", a spus el pentru RFE/RL. „Amenințarea este reală acolo și există de multă vreme." Potrivit lui, războiul submarin din regiune rămâne o altă sursă de îngrijorare.

Gerber a explicat că Islanda contribuie la NATO într-un mod diferit față de aliații mai mari. Țara găzduiește baza aeriană Keflavik, a oferit sprijin Ucrainei, iar Garda sa de Coastă dispune de capabilități maritime și de căutare și salvare. În opinia lui, protejarea cablurilor de telecomunicații submarine care leagă America de Nord de Europa ar putea fi un alt domeniu de cooperare extinsă. „Acestea trebuie întărite și protejate, pentru că rușii pun la cale tot felul de lucruri în Arctica", a afirmat el. Garda de Coastă a Islandei, cu navele și elicopterele ei, ar putea fi importantă în cazul unei crize în Arctica.

Gerber nu se așteaptă ca Rubio să convingă Islanda să-și schimbe în mod semnificativ cheltuielile pentru apărare. „Economia Islandei este relativ mică", a spus el, precizând că abordarea țării față de securitate este influențată și de orientarea sa politică independentă.

Eric Green, fost oficial al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe și fost șef adjunct de misiune în Islanda, a declarat că oficialii islandezi vor căuta și asigurări din partea Washingtonului. „Este un lucru pozitiv că secretarul Rubio vizitează țări NATO", a spus el pentru RFE/RL. Islandezii vor să audă că SUA nu mai au pretenții asupra Groenlandei, bazate, în opinia lui, pe „acuzații nefondate". Green a adăugat că Islanda, un susținător ferm al Ucrainei, ar vedea cu ochi buni orice semnal că Washingtonul intenționează să facă mai mult pentru Ucraina și pentru Europa, în condițiile în care Rusia își continuă războiul.

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Arctica a devenit o zonă de competiție, pe măsură ce topirea gheții deschide noi rute maritime și crește interesul pentru resursele regiunii. Fostul ambasador a afirmat că Rusia și-a consolidat prezența militară pe coasta sa arctică, iar China a încercat să-și extindă influența în Islanda prin proiecte portuare, de cercetare și de alt tip.

Grecia: apărare, energie și securitate regională

La Atena, Rubio va conduce delegația americană la a șasea rundă a Dialogului strategic SUA-Grecia, care are loc pe 6 și 7 octombrie. Dialogul, lansat în 2018, oferă un cadru de cooperare în domeniul apărării, al energiei și în alte domenii. Discuțiile vor include facilitățile și sprijinul oferite de Grecia în baza Acordului de cooperare pentru apărare reciprocă, precum și evoluțiile din Ucraina și din Orientul Mijlociu.

Geoffrey Pyatt, fost subsecretar de stat pentru resurse energetice și fost ambasador al SUA în Grecia și în Ucraina, a explicat pentru RFE/RL că dialogul a fost creat pentru a dezvolta cooperarea bilaterală independent de alte relații regionale. „Când am creat Dialogul strategic, în timpul mandatului meu de ambasador, ideea era să avem un forum în care să promovăm agenda solidă de cooperare bilaterală, independent de orice alte relații regionale", a spus el.

Potrivit lui Pyatt, cooperarea militară, oportunitățile energetice și legăturile dintre oameni, inclusiv în educație și investiții, au rămas constante sub administrații republicane și democrate. El a subliniat și angajamentul Greciei față de relațiile sale europene și transatlantice: „Grecia rămâne ferm angajată față de identitatea sa europeană, inclusiv față de relația transatlantică."

Ultima escală a lui Rubio va fi Lisabona, unde, potrivit Departamentului de Stat, va discuta cu conducerea țării despre apărare, dezvoltare economică și cooperare tehnologică. Portugalia are un rol important în cooperarea de securitate cu SUA, mai ales prin Azore, unde baza aeriană Lajes oferă de multă vreme o locație logistică și de realimentare esențială pentru operațiunile militare americane din Atlantic.

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Ce urmărește Atena în timpul vizitei

Rubio va ajunge în Grecia marți, pentru întâlniri la nivel înalt axate pe energie, tranzitul de gaz natural lichefiat (GNL) american prin Grecia, securitate regională și vânzările de armament american. Miercuri se va întâlni cu premierul Kyriakos Mițotakis și cu omologul său, ministrul de externe George Gerapetritis.

Discuțiile din cadrul Dialogului strategic vor viza și facilitățile oferite de Grecia SUA în baza Acordului de cooperare pentru apărare reciprocă. Pe agendă se află și calendarul livrării avioanelor de luptă F-35, împreună cu pachetele de apărare asociate.

Guvernul de la Atena speră, la rândul său, la un mesaj din partea Washingtonului care să sublinieze rolul Greciei de pilon de stabilitate în regiune. Preocuparea apare pe fondul relațiilor apropiate dintre președintele american Donald Trump și omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan.

Înaintea vizitei, Rubio a transmis un mesaj apăsat de susținere pentru ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Declarația a venit după ce o investigație a publicației Wall Street Journal a ridicat semne de întrebare cu privire la relațiile ei cu o companie grecească din domeniul energiei și al construcțiilor, precum și cu un lobbyst care a însoțit-o la întâlniri cu înalți oficiali străini.