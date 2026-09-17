Creatorul Peppa Pig, ținta hoților români: ce au furat din casa de 10 milioane de lire

Creatorul personajului Peppa Pig a fost ținta unei bande criminale românești care a pătruns prin efracție în reședința sa din Surrey, în valoare de 10 milioane de lire sterline, și a furat obiecte de lux în valoare de 65.000 de lire sterline.

Casa lui Mark Baker jefuită de doi români Foto: X/New York Post

Radu Dogaru, în vârstă de 41 de ani și Adrian Alempi, în vârstă de 34 de ani, au pătruns în reședința lui Mark Baker, după ce acesta și soția sa au plecat de acasă în ziua de Valentine's Day 2026.

Cuplul a încuiat ușile reședinței, care dispune de piscină, complex spa, cinema și sală de fitness, dar nu a activat corespunzător sistemul de alarmă.

Când s-au întors, la ora 20:30, au descoperit că au fost jefuiți, lipsind 15 genți de marcă, un ceas Rolex și bijuterii, scrie Dailly Mail.

Cei doi hoți au intrat și au ieșit din locuință printr-o fereastră de la etajul întâi. Ulterior, au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce cărau o valiză Louis Vuitton la stația Claygate din Surrey.

Marți, la Curtea Coroanei din Inner London, soția lui Baker a declarat că trăiește în frică de la momentul spargerii și că, odată, și-a confundat soțul cu un hoț.

Judecătoarea a declarat: „Doamna Baker a spus că acest incident a afectat-o profund. Nu voia să părăsească casa, de teamă să nu se întoarcă și să o găsească din nou jefuită. Acum ține alarma pornită tot timpul. A spus că a țipat când soțul ei a apărut în spatele ei, îmbrăcat în haine de culoare închisă, crezând că este un hoț. Obiectele furate au și o valoare sentimentală, deoarece îi trezesc amintiri legate de locul în care au fost cumpărate și de lucrurile pe care le-a făcut cu ele.”

Hoții au dat și alte lovituri

Poliția i-a identificat pe Dogaru și Alempi și i-a pus sub supraveghere.

Trei zile mai târziu, cei doi s-au deplasat la o casă mare din Kingston upon Thames, în sud-vestul Londrei.

Proprietarul era plecat în Ungaria, dar a primit pe telefon o alertă de la sistemul de securitate al casei sale, care îl informa că i s-a pătruns în proprietate.

Cei doi au forțat un seif care conținea lingouri de aur, bijuterii, bani în dolari, lire sterline și euro, pașapoarte și alte obiecte.

Judecătorul a declarat: „Victima și-a contactat vecinii și poliția. Vecinul său s-a dus la casă și a găsit mai multe sertare deschise. I-a cerut să verifice seiful, dar acesta fusese îndepărtat, iar pe podea zăceau bucăți de lemn.”

Dogaru și Alempi au fost arestați ulterior de poliție în timp ce se urcau într-un autobuz. Mai multe obiecte furate de la domnul Baker au fost găsite în urma unei percheziții efectuate ulterior la domiciliul lui Dogaru.

Condamnați într-unul dintre cele mai mari jafuri de opere de artă din lume

Instanța a aflat că cei doi fuseseră condamnați anterior la închisoare în Olanda pentru rolul pe care l-au jucat într-unul dintre cele mai mari jafuri de opere de artă din lume, când, în 2012, lucrări ale lui Monet, Picasso, Gauguin și Lucien Freud au fost furate în mai puțin de trei minute de la galeria Kunsthal din Rotterdam.

Operele furate au fost „Cap de arlechin” de Picasso (1971), „Podul Waterloo, Londra” și „Podul Charing Cross, Londra” de Monet (1901), „Fata citind în alb și galben” de Matisse (1919), „Fata în fața ferestrei deschise” de Paul Gauguin (1888), „Autoportret” al lui Meyer de Haan, datând din jurul anului 1890, și lucrarea lui Lucien Freud din 2002, „Femeie cu ochii închiși”.

Majoritatea capodoperelor, asigurate pentru suma de 24,4 milioane de dolari, nu au fost niciodată recuperate.

Dogaru a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare în noiembrie 2013, în timp ce Alempi, cunoscut și sub numele de Adrian Procop, a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare.

După ce și-au ispășit pedepsele, cei doi au călătorit în Marea Britanie, unde și-au continuat activitatea de hoți, de data aceasta vizând proprietari de case înstăriți.

Amândoi au recunoscut două acuzații de spargere.

Alempi a pledat, de asemenea, vinovat pentru intrarea ilegală în Marea Britanie pe 13 februarie anul acesta, cu o zi înainte ca locuința domnului Baker să fie vizată, încălcând astfel un ordin de expulzare.

El a fost condamnat la cinci ani, în timp ce Dogaru a fost condamnat la patru ani de închisoare.

Un al treilea membru al bandei de hoți, Alexandru Tepelus, în vârstă de 33 de ani, a primit o pedeapsă cu suspendare și a fost obligat să presteze 200 de ore de muncă în folosul comunității, după ce a recunoscut că a comercializat bunuri furate.