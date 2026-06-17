Video Trei români, arestați într-un dosar de furt internațional. Unul dintre suspecți a fost prins în România, iar ceilalți doi în Belgia

Trei cetățeni români sunt acuzați că au spart o locuință din Belgia, la finalul anului trecut, de unde au furat bijuterii, colecții de monede și un ceas de valoare. Doi dintre suspecți au fost deja reținuți de autoritățile belgiene, iar al treilea a fost capturat în România.

Marți, 16 iunie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției Investigații Criminale din IGPR si ai Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Bacau, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Bacău, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Belgia, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și furt calificat cu consecințe deosebit de grave.

„Din probatoriul administrat de Tribunalul de Primă Instanță din Flandra de Vest a reieșit faptul că trei cetățeni români au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani din sustragerea de bunuri și valori din locuințele unor cetățeni belgieni. Cercetările au fost declanșate în urma depunerii unei plângeri, privind un furt din locuință comis în luna decembrie 2025, persoanele vătămate reclamând dispariția mai multor bijuterii, colecții de monede și a unui ceas”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de DIICOT.

Pe parcursul urmăririi penale, doi dintre membrii grupării de criminalitate organizată, cu vârstele de 37 și 45 de ani, au fost depistați pe teritoriul Belgiei, în prezent fiind în arest preventiv pe teritoriul aceleași țări.

Actele de urmărire penală au condus și la identificarea unui alt membru al grupului infracțional organizat, în vârstă de 43 de ani, care a fost localizat pe teritoriul României, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare.

„În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate o parte dintre monedele și ceasul de mână reclamate ca furate, precum și alte mijloace de probă”, mai precizează DIICOT.

Miercuri, 17 iunie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Bacău a dispus arestarea provizorie a inculpatului, în vederea extrădării.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din Inspectoratul Județean de Poliție Bacău și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Amintim că, tot luna aceasta, o rețea formată din zeci de români suspectați de implicare în activități de „turism infracțional” a fost destructurată de polițiștii din Canada, în cadrul unei ample operațiuni coordonate de Serviciul Regional de Poliție Durham (DRPS) Anchetele au scos la iveală o serie de activități infracționale desfășurate în mod organizat, inclusiv furturi din magazine la scară largă, fraude în achiziția și finanțarea de autovehicule, accidente rutiere simulate în scopul obținerii de despăgubiri, furturi de bijuterii prin distragerea atenției și export ilegal de bunuri și vehicule, conform poliției.