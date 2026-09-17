 Criminal în serie, prins deghizat în femeie, cu un copil în brațe: prima crimă la 13 ani şi 80 de victime în 20 de ani | adevarul.ro
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Criminal în serie, prins deghizat în femeie, cu un copil în brațe: prima crimă la 13 ani şi 80 de victime în 20 de ani

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Un bărbat suspectat de 16 crime a fost prins în Brazilia după 48 de ore de căutări, în timp ce încerca să treacă de un control al poliției deghizat în femeie și cu un copil de doi ani în brațe. Mărturisirile din timpul interogatoriului i-au șocat și pe polițiști.

Criminalul în serie era deghizat în femeie.
Criminalul în serie era deghizat în femeie. Foto: Civil Police of Paraiba

Jorlan Alves da Silva, în vârstă de 33 de ani, despre care se afirmă că ar fi criminal în serie, a fost capturat de autorităţile din Brazilia după două zile în care s-a ascuns în zone împădurite din apropierea orașului Mulungu, în statul Paraíba. Când a fost prins, acesta purta o rochie cu dungi, o perucă lungă și neagră, sandale de damă și ochelari închiși la culoare. Avea unghiile vopsite și ținea în brațe un băiețel de doi ani.

Poliția încearcă să stabilească în ce împrejurări a ajuns băiețelul împreună cu suspectul și nu a făcut publică identitatea lui, notează presa braziliană.

Polițiștii i-au scos peruca în timpul capturării și au constatat că bărbatul avea părul scurt. Un tatuaj mare de pe piept, ascuns sub haine, a contribuit la identificarea lui.

Jorlan Alves da Silva a mărturisit cu zâmbetul pe buze că a ucis 80 de persoane.
Jorlan Alves da Silva a mărturisit cu zâmbetul pe buze că a ucis 80 de persoane. Foto: Civil Police of Paraiba

Jorlan Alves da Silva, suspectat de 16 crime, reușise să scape de poliție în timpul unei operațiuni anterioare. Atunci, agenții opriseră pe o autostradă mașina în care acesta se afla împreună cu alți suspecți. Polițiștii au reținut doi bărbați, însă Jorlan Alves da Silva a reuşit să fugă.

16 crime în trei luni

Anchetatorii îl suspectează pe Silva de 16 crime comise în cele trei luni de după ieșirea sa din închisoare, la sfârșitul lunii mai. Printre dosarele cercetate se află uciderea a doi oameni de afaceri, pe 1 august, în Rio Tinto, Paraíba.

De asemenea, este anchetat în legătură cu moartea unei tinere, al cărei cadavru a fost găsit după ce el le-a indicat polițiștilor locul în care fusese îngropat.

La momentul capturării lui, pe numele lui Jorlan Alves da Silva existau cinci mandate de arestare, dintre care patru pentru omoruri calificate, potrivit presei braziliene.

Poliția verifică și presupusele sale legături cu o grupare de crimă organizată din Rio de Janeiro care operează în Paraíba.

Prima crimă, la 13 ani. Recunoaşte uciderea a 80 de persoane în 20 de ani

În timpul interogatoriului, Jorlan Alves da Silva i-a şocat chiar şi pe anchetatori, mărturisind că primul omor l-a comis la vârsta de 13 ani.

Inspectorul Douglas Garcia a declarat că bărbatul a vorbit despre mai multe crime și și-a descris victimele drept infractori,Jorlan Alves da Silva folosind termenul „curățare” atunci când a vorbit despre unele dintre omoruri.

În final, Jorlan Alves da Silva le-a spus polițiștilor că a ucis aproximativ 80 de persoane în ultimii 20 de ani.

Poliția nu a confirmat acest bilanț, dar a demarat o amplă anchetă pentru a verifica afirmaţiile criminalului în serie, care a povestit totul extrem de calm, cu zâmbetul pe buze.

„Este un număr foarte mare. Credem că, dacă nu este acest număr, atunci este ceva foarte apropiat de el”, a declarat Douglas Garcia.

Dacă poliția va confirma cele aproximativ 80 de crime pe care şi le asumă Jorlan Alves da Silva, acesta ar ajunge să depășească numărul de omoruri pentru care a fost condamnat Pedro Rodrigues Filho, unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din Brazilia. Supranumit „Pedrinho Matador”, Filho a primit condamnări pentru 71 de crime și a susținut că a ucis peste 100 de persoane.

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