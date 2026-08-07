 Cum a ajuns un fugar condamnat în România să locuiască într-o casă socială din Marea Britanie. Familia încasa până la 2.000 de lire pe lună | adevarul.ro
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Cum a ajuns un fugar condamnat în România să locuiască într-o casă socială din Marea Britanie. Familia încasa până la 2.000 de lire pe lună

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Un sirian condamnat în România la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor a reușit să trăiască ani la rând în Marea Britanie, unde locuia într-o locuință socială și familia sa primea până la 2.000 de lire sterline pe lună din beneficii sociale. Bărbatul a fost extrădat recent în România, după ce justiția britanică i-a respins definitiv apelul.

Fugar condamnat în România, găsit într-o locuință socială din Marea Britanie Foto: X
Fugar condamnat în România, găsit într-o locuință socială din Marea Britanie Foto: X

Mohamad Agha, în vârstă de 51 de ani, era urmărit internațional după ce a fugit din România înainte de pronunțarea sentinței într-un dosar de tentativă de omor.

Potrivit informațiilor prezentate în fața Tribunalului Westminster Magistrates din Londra și publicate de Daily Mail, acesta a fost predat autorităților române la 30 iulie, după un proces de extrădare care s-a întins pe aproximativ 15 luni, scrie BBC. 

Condamnat după un atac cu un târnăcop

Faptele au avut loc pe 26 august 2020, în localitatea Bucium, unde un conflict izbucnit din cauza unui loc de parcare a degenerat într-o agresiune violentă.

Conform procurorilor, Agha l-a lovit în cap pe Galea Andrei Călin cu coada unui târnăcop. Victima și-a pierdut cunoștința și a suferit răni care au necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale.

Deși a participat la începutul procesului, inculpatul nu s-a mai prezentat la ultimele două termene și a părăsit România înainte de pronunțarea sentinței. A fost condamnat în lipsă la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor.

A contestat condamnarea din Regatul Unit

După ce s-a stabilit în Marea Britanie, Agha a încercat să obțină anularea condamnării, însă apelul i-a fost respins în martie 2023. În urma deciziei, autoritățile române au emis un mandat european de arestare.

Bărbatul a fost identificat și arestat de unitatea de extrădări a Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA) în aprilie 2025, după o operațiune desfășurată la nivel european.

Locuință socială și beneficii de până la 2.000 de lire

În timpul procesului de extrădare, instanța britanică a aflat că Mohamad Agha locuia împreună cu soția și cei doi copii într-o locuință socială.

Soția acestuia, cetățean român, a declarat că familia trăia aproape exclusiv din ajutoarele acordate de statul britanic.

Potrivit declarațiilor sale, familia încasa între 1.600 și 2.000 de lire sterline pe lună prin programul Universal Credit, iar Agha primea și indemnizația pentru persoane cu dizabilități (Personal Independence Payment), după ce susținea că și-a accidentat grav spatele în urma unei căzături pe gheață.

În fața instanței, femeia a afirmat că veniturile nu erau suficiente și că familia întâmpina dificultăți financiare.

Apărarea a încercat să blocheze extrădarea, susținând că aceasta ar avea un impact major asupra soției și celor doi copii minori ai cuplului.

Judecătorul John Zani a apreciat însă că, deși despărțirea va provoca dificultăți familiei, gravitatea faptelor pentru care Agha a fost condamnat justifică executarea mandatului european de arestare.

După epuizarea tuturor căilor de atac, Mohamad Agha a fost extrădat în România la 30 iulie și urmează să execute pedeapsa de patru ani de închisoare pronunțată de instanțele române.

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