Polonia închide două aeroporturi și suspendă zborurile din cauza „operațiunilor militare”, după atacurile Rusiei asupra Ucrainei

Polonia a fost nevoită să închidă temporar două aeroporturi importante și să suspende zeci de zboruri, în contextul unei „operațiuni militare” declanșate ca răspuns la atacurile Rusiei asupra Ucrainei.

Avioane poloneze/FOTO:Shutterstock

Explozii au fost semnalate în apropierea graniței polono-ucrainene, iar în regiune au fost activate mii de alerte privind amenințarea unor atacuri.

Aeroporturile din Lublin și Rzeszów și-au suspendat activitatea din cauza „operațiunilor aviației militare”, au anunțat autoritățile poloneze.

Forțele Armate ale Poloniei au precizat că operațiunile au avut loc „în legătură cu atacurile desfășurate de Federația Rusă, cu drone cu propulsie de tip jet, asupra teritoriului vestic al Ucrainei”. Armata a adăugat: „Sistemele de apărare antiaeriană de la sol și sistemele de recunoaștere radar au atins starea de pregătire operațională.”

Măsurile au avut ca scop „asigurarea și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor aflate sub amenințare”, potrivit armatei. Ambele aeroporturi și-au reluat ulterior activitatea, după închiderea temporară.

O alertă privind o amenințare aeriană iminentă a fost transmisă și către mii de locuitori din estul Poloniei, în timpul busculadei de miercuri. Oficialii ucraineni au declarat că mai multe explozii au fost auzite și la doar câțiva kilometri de granița cu Polonia.

Această desfășurare de forțe de apărare aeriană este a treia din partea Varșoviei doar în această săptămână, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra întregii Ucraine.

Tensiuni tot mai mari între NATO și Rusia

Între timp, tensiunile dintre NATO și Rusia continuă să crească. Temerile privind un posibil război deschis cu Moscova s-au accentuat, în special după un presupus atac vizat asupra lui Boris Johnson și a mai multor lideri europeni, săptămâna trecută.

Kremlinul își vizează tot mai frecvent statele vecine, într-o încercare riscantă de a determina alianța militară să își retragă sprijinul pentru Ucraina. La începutul acestei săptămâni, avioane de vânătoare ale NATO au decolat de urgență pentru a doborî o dronă deasupra Lituaniei, în urma unei noi presupuse incursiuni în spațiul aerian al statelor baltice.

Cu doar câteva ore mai devreme, un incident avusese loc și în Marea Baltică, unde o fregată rusă a lansat rachete de semnalizare către un elicopter danez de apărare, în timp ce o altă dronă a fost găsită eșuată pe o plajă din Polonia. Cele trei incidente survenite într-o singură noapte au alimentat îngrijorările tot mai mari legate de agresivitatea Rusiei față de statele baltice - Letonia, Lituania și Estonia.

Chiar săptămâna trecută, Moscova amenințase cu un răspuns „devastator”, după ce NATO a activat misiunea de poliție aeriană în regiunea baltică, menită să descurajeze incursiunile cu drone în apropierea Estoniei. În ultimele două luni, au fost semnalate cel puțin o duzină de alerte legate de drone de-a lungul flancului estic al NATO.

Germania a acuzat în mod explicit Moscova de un atac eșuat cu drone asupra unei aeronave de marfă ucrainene, la aeroportul Leipzig/Halle, în luna august.

Un apropiat al lui Vladimir Putin și fost șef al FSB, Nikolai Patrușev, a declarat marți că Rusia ar putea „anihila” Polonia „în două sau trei zile”. Amenințările lui Patrușev au venit după ce Polonia a reacționat la un atac rusesc cu drone, produs duminică la doar câțiva kilometri de graniță. Kievul a sugerat că atacul ar fi vizat un tren „diplomatic” care transporta anterior mai multe personalități, printre care fostul premier britanic Boris Johnson.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat: „Săptămânile și lunile care urmează vor fi marcate de acțiuni intense din partea Rusiei și, din păcate, nu putem exclude posibilitatea ca această escaladare să afecteze și teritoriul nostru.”

Mai mulți lideri politici și oficiali din serviciile de informații ale statelor NATO au avertizat asupra unei posibile escaladări iminente împotriva Poloniei sau a uneia dintre țările baltice.

Intensificarea agresivității Rusiei față de Occident, din această vară, a culminat cu vizita neanunțată a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pe 25 august. Potrivit unor surse, Ratcliffe ar fi avertizat Kremlinul să nu atace statele membre NATO.