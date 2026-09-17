Peiu, dezvăluiri de la consultările AUR la Cotroceni: Scenariul anticipatelor a ocupat „jumătate din timp”

Petrișor Peiu, liderul grupului senatorilor AUR, a dezvăluit joi detalii din discuțiile purtate la consultările la Cotroceni, afirmând că președintele Nicușor Dan a avut o atitudine diferită față de întâlnirile anterioare.

Delegația AUR la Cotroceni Foto: Inquam / Octav Ganea

Senatorul AUR a declarat la Digi 24 că șeful statului „a fost mai deschis spre a înțelege poziția noastră”.

Peiu a reiterat că AUR nu va susține un guvern din care nu face parte. El a explicat că „fără o înțelegere de guvernare nimeni nu primește niciun vot”, subliniind că discuțiile trebuie purtate „înainte”, nu după o nominalizare prezidențială.

Liderul AUR a insistat că rolul președintelui este unul „teoretic de notar”, care doar certifică acordurile dintre partide, nu impune formule politice.

Participarea AUR la guvernare rămâne improbabilă

Întrebat dacă AUR ar putea intra în viitorul executiv, Peiu a răspuns că această variantă este „la fel de îndepărtată ca și ieri”, chiar dacă tonul discuțiilor nu a mai fost „primitiv‑ostil”.

Jumătate din discuție: alegeri anticipate

Potrivit lui Peiu, o parte importantă a consultărilor a vizat scenariul anticipatelor:

„De alegeri anticipate am discutat jumătate din timp. Domnia sa și consilierii domniei sale au încercat să înțeleagă de ce ne poziționăm noi acolo și care ar fi avantajele alegerilor anticipate în viziunea noastră”.

Peiu spune însă că nu a aflat nimic despre planurile președintelui: „Nu a fost explicit în niciun punct de vedere”.

Va fi o nominalizare astăzi?

Liderul AUR crede că președintele ar putea face o nominalizare în cursul zilei: „Bănuiesc că face, că așa este logica lucrurilor”. El sugerează că Nicușor Dan știe că nu există o majoritate clară și că singura variantă ar fi „forțarea parlamentarilor” care riscă să nu mai prindă un loc în viitorul Parlament.

Peiu avertizează că ar fi „trist” dacă președintele ar încerca să formeze un guvern prin compromisuri individuale, „eludând logica politică a înțelegerii între partide”.

Amintim că, potrivit unor surse politice, în cadrul rundei de discuții, un consilier al președintelui Nicușor Dan i-ar fi întrebat direct pe reprezentanții AUR dacă ar fi dispuși să acorde votul de sprijin pentru un prim-ministru tehnocrat, variantă respinsă categoric de delegația condusă de George Simion.

La ieșirea de la consultările cu Nicușor Dan, liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul său este pregătit să fie parte a guvernării, învinuindu-l pe șeful statului de blocajul politic în care se află țara.