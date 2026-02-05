Video Șapte români reținuți în Spania pentru zeci de spargeri. Prejudiciul se apropie de 400.000 de euro

Poliția din Spania a reținut șapte cetățeni români, în cadrul unei operațiuni la care au participat zeci de agenți, împotriva unei bande specializate în spargeri. Banda, denumită „Potofel”, este suspectată că a comis 86 de jafuri în ultimul an, iar prejudiciul total se apropie de 400.000 de euro, potrivit publicației locale Eco Teruel.

Operațiunea a vizat, în principal, zona Teruel, situată în centrul Spaniei, de unde provin membrii grupării. Cu toate acestea, spargerile au avut loc și în alte regiuni, iar victimele reclamă sumele pierdute.

Din cei șapte reținuți, cinci au fost plasați în arest preventiv de către instanță, iar două persoane au fost eliberate și se află sub control judiciar.

Metoda bandei

Polițiștii descriu modul de operare al grupării ca fiind „foarte bine pus la punct”. Membrii bandei acționau întotdeauna mascați, purtând cagule, și comiteau spargerile în intervalul 3:00–5:00 dimineața. Principalele ținte erau baruri, cluburi și alte localuri unde erau păstrați bani cash. Pentru a evita interceptările, foloseau telefoane mobile vechi. În plus, se deplasau cu mașini puternice, ceea ce le permitea să fugă rapid după comiterea jafurilor.

Numele operațiunii, „Potofel” – cuvânt românesc pentru „portofel” – a fost ales de poliție pentru a evidenția atât naționalitatea infractorilor, cât și faptul că bandei îi interesa în special banii cash.

Această acțiune face parte dintr-un tip de operațiuni frecvent folosit de poliția spaniolă, care acordă denumiri specifice fiecărui caz, facilitând coordonarea și comunicarea între agenți.