Patru tablouri au fost furate de la Muzeul Renoir din Franța. Valoarea operelor este estimată la 9 milioane de euro

Patru tablouri au fost furate în noaptea de luni spre marți la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, în sudul Franței. Doi hoți au pătruns prin efracție în muzeu și au reușit să fugă cu operele înainte de sosirea poliției. Primăria orașului estimează valoarea acestora la aproximativ 9 milioane de euro.

Cei doi suspecți au pătruns în muzeu după ce au spart un geam. Foto: X/@FRANCE24

„În această dimineață, două persoane au pătruns prin efracție în Muzeul Renoir și au furat patru opere de artă”, a declarat Bryan Masson, primarul orașului Cagnes-sur-Mer. Potrivit acestuia, suspecții au fost surprinși de camerele de supraveghere ale orașului în timp ce fugeau și au abandonat unul dintre tablourile furate.

Hoții au tăiat tablourile și au fugit cu patru opere

Conform primelor informații, cei doi suspecți au pătruns în muzeu după ce au spart un geam. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi arată în timp ce taie tablourile, până când alarma de securitate s-a declanșat, la ora 5:48 dimineața, relatează Le Figaro.

Hoții au reușit să fugă cu patru tablouri în mâini înainte ca poliția să ajungă la muzeu. În grădina instituției au fost găsite ulterior două genți cu fermoar, despre care anchetatorii suspectează că ar putea aparține autorilor jafului, notează BFMTV și News.ro.

Cazul a fost preluat de poliția judiciară, iar anchetatorii încearcă să stabilească identitatea suspecților și să recupereze operele furate.

Poliția a ajuns la muzeu în cinci minute

Primarul Bryan Masson a vorbit despre cât de repede au intervenit autoritățile locale.

„Alarma muzeului s-a declanșat la ora 5:48 dimineața. La ora 5:53 dimineața, adică doar cinci minute mai târziu, poliția noastră municipală era deja la fața locului”, a declarat edilul.

În ciuda intervenției rapide, cei doi suspecți reușiseră deja să fugă. Unul dintre tablouri a fost abandonat în timpul urmăririi.

Valoarea totală a celor patru opere furate a fost estimată de primărie la aproximativ 9 milioane de euro. Evaluarea oficială și identitatea exactă a lucrărilor sustrase urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Muzeul se află în ultima locuință a lui Renoir

Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer este amenajat în domeniul Collettes, ultima reședință a pictorului francez Pierre-Auguste Renoir. Instituția deține o colecție restrânsă, care include zece tablouri originale ale artistului, aproximativ 40 de sculpturi, precum și mobilier, obiecte personale, fotografii și documente de arhivă.

Jaful readuce în atenție problema securității muzeelor și a operelor de artă din Franța, la mai puțin de un an după jaful spectaculos de la Muzeul Luvru din Paris.

Jaful de la Luvru. Obiectele furate nu au fost recuperate

În octombrie 2025, opt obiecte de artă, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, au fost furate în timpul unui jaf comis în plină zi la Luvru. Cei patru suspecți în cazul respectiv au fost arestați, însă obiectele furate nu au fost recuperate până în prezent.

Anchetatorii francezi au desfășurat căutări ample în regiunea Parisului și au colaborat cu autoritățile din Belgia, Italia și alte țări pentru recuperarea pieselor.

Europol a avertizat recent că jafurile de artă din Europa au devenit tot mai violente. Potrivit agenției europene, bandele specializate sunt înlocuite tot mai des de grupuri ad-hoc de oportuniști, recrutați inclusiv prin intermediul rețelelor sociale.