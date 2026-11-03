Consilier la DGASPC Sector 2, prins în flagrant în timp ce lua șpagă pentru o locuință socială. Cum ar fi păcălit o femeie

Un consilier superior din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 este cercetat pentru tentativă la înșelăciune, după ce ar fi cerut bani unei femei căreia i-ar fi promis că o poate ajuta să obțină o locuință socială. Bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce primea 2.000 de lei, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Un bărbat din București a fost prins în flagrant de polițiști. Foto: Shutterstock

Potrivit informațiilor din anchetă, femeia depusese în august 2026 o cerere la DGASPC Sector 2, prin care solicita atribuirea unei locuințe sociale, la care a anexat ulterior mai multe documente justificative.

La începutul lunii octombrie, aceasta ar fi fost contactată de consilierul superior, care i-ar fi spus că are relații apropiate cu o persoană din cadrul fostului ICVL, instituție care se ocupa în trecut de repartizarea locuințelor sociale, dar care nu mai există în prezent.

Bărbatul i-ar fi prezentat femeii oportunitatea închirierii unui apartament cu două camere, într-un bloc din zona Podului Colentina. Pentru a obține locuința, aceasta ar fi trebuit să ofere 1.000 de euro persoanei care ar fi urmat să faciliteze atribuirea imobilului.

În schimbul intervenției, bărbatul i-ar fi cerut inițial 1.000 de euro. Ulterior, cei doi ar fi convenit asupra sumei de 2.500 de lei, care urma să fie înmânată la sediul instituției în care acesta își desfășura activitatea.

Femeia a sesizat poliția, iar oamenii legii au început verificările. Pe 2 noiembrie, bărbatul a fost prins în flagrant, imediat după ce ar fi primit de la aceasta un plic în care se aflau 2.000 de lei.

Acesta a fost dus la sediul Secției 9 Poliție, unde a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii au dispus plasarea sa sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru tentativă la înșelăciune.