Au ajuns la... cuțite, după ce mireasa și-a părăsit soțul. Răfuială între două familii pe Șoseaua Chitilei: trei răniți, unul cu plămânul perforat

Trei persoane au ajuns la spital după o bătaie cu arme albe între două familii, pe Șoseaua Chitilei din București.

Un martor a cerut ajutorul poliţiei.

Bătaia de pe Șoseaua Chitilei ar fi fost doar ultimul episod al unui conflict mai vechi între rudele unui cuplu care s-a despărțit la scurt timp după nuntă. Potrivit România TV, mireasa, originară din Cornetu, și-ar fi părăsit soțul și s-ar fi întors la familia sa după ce ar fi aflat că bărbatul suferă de o boală incurabilă. Decizia tinerei ar fi provocat tensiuni puternice între cele două familii.

Rudele mirelui ar fi cerut înapoi banii cheltuiți pentru organizarea nunții şi încă 35.000 de euro, sumă pe care mireasa ar fi refuzat să o plătească.

Neînțelegerile ar fi degenerat în confruntări și în Germania, unde cele două familii s-ar fi luat la bătaie în timp ce locuiau acolo. Situația ar fi devenit atât de tensionată încât familia tinerei ar fi obținut un ordin de protecție cu aproximativ o lună înainte de incidentul din București.

S-au întâlnit într-o benzinărie

Potrivit aceleiaşi surse, ultimul episod al conflictului a avut loc pe Șoseaua Chitilei, după ce rudele miresei au venit în zonă pentru a participa la o înmormântare. Cele două familii s-au întâlnit într-o benzinărie, iar cearta a degenerat rapid într-o încăierare.

Mai mulți participanți ar fi devenit agresivi, iar unii dintre membrii familiei mirelui ar fi avut cuțite asupra lor. În timpul confruntării, un bărbat a fugit spre o pizzerie din apropiere, urmărit de mai mulți indivizi înarmați. A reușit să intre în local, unde un angajat l-a ascuns în depozit și a blocat accesul celor care îl urmăreau., notează Click.

Angajatul a sunat la 112 și i-a acordat bărbatului primul ajutor până la sosirea echipajelor de intervenție.

Trei persoane au ajuns la spital, una cu plămânul perforat

În urma încăierării, trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Una dintre victime a suferit o rană care i-a perforat plămânul și a fost transportată la Spitalul Floreasca din București, unde a rămas internată.

Polițiștii au identificat mai multe persoane implicate în conflict. Două persoane din familia miresei ar fi fost arestate, în timp ce cei suspectați că au folosit cuțite sunt cercetați în libertate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii trebuie să stabilească împrejurările exacte în care a izbucnit bătaia și contribuția fiecărui participant.