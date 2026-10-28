 Călin Georgescu află azi dacă scapă de arestul preventiv. Curtea de Apel București judecă contestația DIICOT | adevarul.ro
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Călin Georgescu află azi dacă scapă de arestul preventiv. Curtea de Apel București judecă contestația DIICOT

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Călin Georgescu ar putea ieși astăzi din arestul preventiv, după aproape o lună petrecută în spatele gratiilor. Magistrații Curții de Apel București analizează miercuri, 28 octombrie, contestația depusă de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de a respinge prelungirea arestării preventive.

Călin Georgescu
Călin Georgescu se află încă în arest prventiv Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Călin Georgescu ar putea scăpa miercuri de arestul preventiv, dacă judecătorii de la Curtea de Apel București vor menține decizia Tribunalului București, care luni, 26 octombrie, au stabilit înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, apreciind că privarea de libertate nu se mai justifică în acest moment.

Procurorii DIICOT au contestat hotărârea, iar contestația urmează să fie judecată de Curtea de Apel București, în cursul zilei de miercuri.

Măsura arestului preventiv expiră miercuri, 28 octombrie. Contestația trebuie soluționată până la acel moment pentru ca instanța superioară să poată decide asupra măsurii preventive înainte de expirarea acesteia.

În lipsa unei hotărâri care să mențină arestarea preventivă, Călin Georgescu ar urma să fie pus în libertate, în condițiile stabilite de instanță, inclusiv cu respectarea obligațiilor aferente controlului judiciar.

Acuzațiile aduse lui Călin Georgescu

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui ia prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit bani.

După ce a fost arestat, Călin Georgescu s-a ales cu încă două dosare penale.

Astfel, pe 21 octombrie, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru că i-ar fi cerut unui bărbat să-i scaneze vila din Mogoşoaia, pentru a descoperi dacă are în casă dispozitive de înregistrare puse de anchetatori.

A doua zi, pe 22 octombrie, Călin Georgescu a fost audiat în Arestul Central, într-un alt dosar deschis de procurorii Parchetului de lângă Judecătoria Buftea, în care este acuzat că, pe 7 octombrie, când se află sub control judiciar , ar fi făcut salutul legionar la ieșirea dintr-o biserică din Buftea.

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