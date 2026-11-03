 Sindicaliștii de la INS protestează la Ministerul Finanțelor. Cer plata salariilor restante câștigate în instanță | adevarul.ro
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Sindicaliștii de la INS protestează la Ministerul Finanțelor. Cer plata salariilor restante câștigate în instanță

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Sindicatul din Institutul Național de Statistică București (SINSB) a anunțat că va organiza miercuri, 3 noiembrie, începând cu ora 10:00, un protest în fața Ministerului Finanțelor. Sindicaliștii își exprimă „profunda indignare” față de refuzul autorităților de a pune în plată drepturile salariale câștigate de angajații INS prin hotărâri judecătorești definitive.

Institutul Național de Statistică
Institutul Național de Statistică Foto: Agerpres

„Considerăm inacceptabilă nerespectarea unor drepturi recunoscute de instanțele de judecată și atragem atenția că această atitudine, coroborată cu politicile bugetare adoptate fără o analiză obiectivă a situației reale a instituției, contribuie la accentuarea problemelor cu care INS se confruntă de o lungă perioadă de timp, afectând stabilitatea resursei umane, capacitatea instituțională și, implicit, calitatea datelor statistice produse și relaționarea cu instituțiile similare din rețeaua europeană, cu precădere Eurostat.

SINSB denunță nerespectarea hotărârilor judecătorești, perpetuarea discriminării salariale, diminuarea veniturilor și promovarea unor politici bugetare care pun în pericol stabilitatea și funcționarea statisticii oficiale!”, se arată într-un comunicat al sindicaliștilor, potrivit Agerpres.

SINSB acuză autoritățile că amână plata drepturilor salariale restante, deși acestea au fost câștigate în instanță prin hotărâri definitive. Sindicatul consideră că decizia încalcă principiile statului de drept și îi privează pe angajați de venituri pentru care au demonstrat în instanță că au dreptul.

„Discriminarea salarială continuă: Deși activitatea angajaților INS este esențială pentru fundamentarea deciziilor guvernamentale, aceștia continuă să fie «Cenușăreasa» administrației publice, având cele mai mici salarii din rândul instituțiilor publice”, se menționează în comunicat.

Sindicaliștii cer plata integrală a drepturilor salariale restante pentru 2025-2026, conform hotărârilor judecătorești, și eliminarea diferențelor salariale prin alinierea grilei de salarizare a angajaților INS la cea aplicată personalului Secretariatului General al Guvernului.

SINSB avertizează că nu poate fi cerută performanță la standarde europene în condițiile în care angajații se confruntă cu drepturi neplătite și inechități salariale.

„Respectarea hotărârilor judecătorești nu este o opțiune, ci o obligație! Drepturile salariaților nu sunt negociabile! SINSB solicită autorităților să trateze cu responsabilitate aceste revendicări și să adopte de urgență măsurile necesare pentru soluționarea lor.

În semn de protest față de această situație și pentru susținerea revendicărilor prezentate, SINSB organizează acțiune de protest miercuri, 4 noiembrie 2026, în fața Ministerului Finanțelor, începând cu ora 10:00”, transmit sindicaliștii din INS.

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