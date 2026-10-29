 Protest în Capitală pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite. „Ne-am săturat să fim ignorați!" | adevarul.ro
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Protest în Capitală pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite. „Ne-am săturat să fim ignorați!"

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Mișcarea Parteneriat Civil ACUM organizează sâmbătă, 31 octombrie, un marș de protest pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite, heterosexuale, dar și de același sex.

protest parteneriat civil Facebook Parteneriat Civil ACUM jpg
Foto: Facebook Parteneriat Civil ACUM

Participanții vor pleca la ora 12:00 din Piața Universității, din fața Teatrului Național București, și vor merge până în Piața Victoriei.

Protestul are loc după ce inițiatorii campaniei au depus la Camera Deputaților o petiție cu peste 100.000 de semnături. Documentul a fost înregistrat pe 27 mai, însă, potrivit organizatorilor, instituțiile nu au oferit de atunci niciun răspuns.

„Ne-am săturat să fim ignorați! Pe 31 octombrie ieșim în stradă și cerem parteneriat civil, ACUM!

Peste 100.000 de oameni au semnat petiția pentru parteneriat civil. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România. Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Constituțională a României au spus același lucru: statul are obligația să recunoască legal cuplurile necăsătorite. Iar 5,8 milioane de români susțin parteneriatul civil.

Și clasa politică ce face? Tace. Amână. Se face că nu vede”, scriu organizatorii pe Facebook.

Asociația MozaiQ și activista Alina Greavu, cunoscută drept Aluziva, au înființat mișcarea Parteneriat Civil ACUM pentru a cere adoptarea unei legi care să recunoască relațiile dintre cuplurile necăsătorite.

Între februarie și mai 2026, inițiatorii au strâns peste 100.000 de semnături în sprijinul acestei cereri. Printre susținători se numără creatori de conținut, profesori universitari, sociologi, cântăreți, psihologi și persoane din diferite categorii sociale.

Pe 27 mai, reprezentanții mișcării au depus semnăturile la Camera Deputaților și au primit confirmarea înregistrării petiției. După cinci luni fără un răspuns public, aceștia au anunțat organizarea marșului.

Alina Greavu, director strategic al mișcării Parteneriat Civil ACUM, spune că inițiatorii au încercat să obțină sprijinul autorităților înainte de a recurge la protest.

„Am urmat fiecare pas pe care îl are un cetățean într-o democrație: am cerut, am strâns semnături, am depus, am explicat. Răspunsul a fost tăcere, iar tăcerea nu e un răspuns. Parteneriatul civil nu ia nimic nimănui, ci doar oferă unui cuplu protecția pe care statul i-o datorează. Ieșim în stradă pentru că este calea care ne-a mai rămas ca să fim auziți” a declarat aceasta.

„Parteneriatul civil înseamnă protecție în relația cu statul și autoritățile, demnitate pentru toate familiile din România și respectarea drepturilor omului, fără a afecta viețile altor cupluri sau cetățeni”, mai spun organizatorii.

Potrivit celui mai recent recensământ, în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite care nu beneficiază de protecția juridică pe care ar oferi-o parteneriatul civil. Un sondaj național reprezentativ realizat în cadrul Barometrului MozaiQ arată, de asemenea, că peste 5,8 milioane de români susțin legalizarea acestor uniuni.

Legalizarea parteneriatelor civile ACUM!

Ce drepturi le sunt refuzate cuplurilor care nu se căsătoresc legal

Lipsa recunoașterii legale a celor care formează un cuplu de ani buni fără a fi însă căsătoriţi oficial înseamnă că partenerii nu beneficiază de drepturile care decurg dintr-o relație recunoscută juridic.

Parteneriatul civil ar permite partenerilor să se viziteze reciproc în spital și să ia decizii medicale unul pentru celălalt. Legea ar reglementa și dreptul la moștenire, pensia de urmaș și drepturile de imigrare, precum și posibilitatea de a alege regimul bunurilor comune, de a contracta un credit bancar împreună și de a continua un contract de închiriere după decesul partenerului, în condițiile prevăzute de lege.

Sergiu Marinescu, director de comunicare al MozaiQ, a vorbit despre efectele lipsei de protecție legală asupra cuplurilor, inclusiv în situații în care unul dintre parteneri ajunge la spital sau moare.

„Cea mai mare tragedie a inacțiunii politicienilor este reprezentată de cei care așteaptă pe holul unui spital pentru că nu li se permite să intre la omul pe care îl iubesc sau care rămân fără casă și fără pensie după ce îl pierd. Nu e o chestiune de opinie, e o chestiune de protecție. Sâmbătă mergem pe stradă pentru toți cei care au iubit ani la rând fără ca statul să-i sprijine și care merită să fie fericiți în pofida oricăror opinii ale altor oameni” a explicat el.

Organizatorii își susțin demersul și prin deciziile pronunțate în ultimii ani de Curtea Constituțională a României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Potrivit acestora, instanțele au condamnat România pentru nerecunoașterea cuplurilor necăsătorite și au stabilit că statul trebuie să le asigure un cadru legal.

Petiţia a adunat peste 100.000 de semnături în două luni

 „Peste 100.000 de oameni au semnat în mai puțin de două luni, fiindcă fiecare dintre ei iubește pe cineva pe care legea îl tratează ca pe un străin sau cunoaște pe cineva într-o uniune civilă nerecunoscută de stat. De 157 de zile așteptăm ca și statul să își facă treaba. Sâmbătă ieșim în stradă pentru a spune răspicat că statul nu ne mai poate ignora” a declarat Vlad Viski, președinte executiv MozaiQ.

Marșul este deschis tuturor celor care susțin egalitatea în drepturi și recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite, inclusiv a celor de același sex. Organizatorii îi așteaptă alături de ei pe membrii familiilor, prietenii și susținătorii acestora.

Parteneriat Civil ACUM reunește peste 90 de organizații ale societății civile din România și cetățenii care au semnat petiția pentru recunoașterea legală a cuplurilor de același sex. MozaiQ este o organizație neguvernamentală din București care susține drepturile persoanelor LGBTI+ prin servicii comunitare, activități de advocacy și campanii publice. Prin campania #ParteneriatCivilACUM, organizația cere adoptarea unei legi care să permită tuturor cuplurilor, indiferent de sex, să încheie un parteneriat civil.

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