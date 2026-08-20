Primăria Sectorului 2 cumpără apartamente de pe piața liberă să le folosească drept locuințe sociale

Primăria Sectorului 2 a fost împuternicită să achiziţioneze, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, locuinţe de pe piaţa liberă, pentru soluţionarea cererilor de atribuire de locuinţe sociale.

Locuinţele sociale vor fi atribuite persoanelor şi familiilor aflate pe lista de priorităţi în ordinea strictă aprobată anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2. Locuinţele achiziţionate se declară ca bunuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti şi vor fi administrate de către Sectorul 2.

Conform referatului de aprobare, demersul Primăriei Sectorului 2 are legătură cu implementarea unor proiecte finanţate prin Programul Incluziune şi Demnitate Sociala 2021-2027.

Consilierul general Alexandru Sava (USR) a pledat pentru utilizarea cu prioritate a imobilelor care sunt înscrise în domeniul privat al Municipiului Bucureşti în urma vacantărilor succesorale.

"Am primit din partea mai multor asociaţii de proprietari, în decursul timpului, plângeri legate de locuinţe vacante, foarte multe proprietatea Municipiului Bucureşti în diverse forme, care au datorii mari la întreţinere, care nu îşi achită fondurile de reparaţii, astfel încât cu greu blocurile îşi pot face micile proiecte de modernizare pe care şi le propun. În condiţiile acestea, în care noi avem astfel de proprietăţi pe care nu ne putem permite, se pare, să le întreţinem, de ce ar mai trebui să cumpărăm altele noi, de pe piaţa liberă, care să ajungă într-un timp oarecare în fix aceeaşi situaţie? Cum ne putem asigura că putem să le gestionăm corect măcar pe cele pe care le avem deja în evidenţa noastră?", a întrebat el.

Directorul executiv al Direcţiei Patrimoniu, Mariana Perşunaru, a precizat că împuternicirea este necesară deoarece Primăria Sectorului 2 vizează obţinerea de fonduri europene pentru un proiect care a fost analizat deja de MIPE.

"Locuinţele provenite din succesiuni vacante, care sunt proprietatea Municipiului Bucureşti în cotă de 100%, conform unei hotărâri CGMB din 2018 au destinaţia de locuinţe de necesitate şi se transmit în administrarea AFI. Avem şi locuinţe provenite din succesiuni vacante care nu sunt în cotă de 100% proprietatea Municipiului Bucureşti. Acelea se duc tot în administrarea AFI, dar fără să aibă destinaţia de locuinţe de necesitate. Nefiind proprietari 100%, nu pot fi repartizate", a mai precizat ea.