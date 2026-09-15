 CNA, avertisment pentru televiziuni în timpul protestului din Piața Victoriei. „Responsabilitatea editorială este esențială” | adevarul.ro
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CNA, avertisment pentru televiziuni în timpul protestului din Piața Victoriei. „Responsabilitatea editorială este esențială”

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Consiliul Național al Audiovizualului le-a cerut televiziunilor și celorlalți furnizori de servicii media să relateze cu responsabilitate despre evenimentele violente din Piața Victoriei. CNA atrage atenția asupra obligației de a prezenta corect faptele și de a verifica informațiile înainte de difuzare.

CNA, avertisment pentru televiziuni în timpul protestului din Piața Victoriei.
CNA, avertisment pentru televiziuni în timpul protestului din Piața Victoriei. Foto: Captură video

Apelul vine în contextul în care protestul fermierilor și crescătorilor de animale a degenerat, după ce mai mulți manifestanți au forțat intrarea în sediul Guvernului, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. Potrivit Jandarmeriei, mai multe persoane au avut un comportament agresiv și au instigat la violență.

Instituția reamintește că, potrivit Legii audiovizualului, furnizorii de servicii media au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului, prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor, precum și de a favoriza libera formare a opiniilor.

„CNA face apel la toți radiodifuzorii să relateze cu rigoare, acuratețe și echilibru, cu distincția clară între fapte și opinii și cu verificarea informațiilor înainte de difuzare”, transmite Consiliul.

CNA avertizează că, într-un moment tensionat, modul în care sunt prezentate informațiile poate contribui la amplificarea stării de conflict.

„Într-un moment tensionat, responsabilitatea editorială este esențială pentru informarea corectă a publicului și pentru evitarea amplificării, chiar involuntare, a stărilor conflictuale”, se arată în mesaj.

Consiliul Național al Audiovizualului precizează că monitorizează modul în care sunt reflectate evenimentele din Piața Victoriei, în limitele competențelor sale legale.

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