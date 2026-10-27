Cine avea acces la cei 700.000 de euro dispăruți de la Vama Otopeni. Reacția Companiei Naționale „Aeroporturi București”

Compania Națională „Aeroporturi București” (CNAB) a venit cu precizări în contextul demarării investigațiilor privind dispariția a aproape 700.000 de euro din sediul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători.

Foto: FB arhivă Autoritatea Vamală Română

„Niciun angajat al aeroportului nu are acces la încăperea unde se află obiectele reținute de Vamă”, transmite jurnaliștilor Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Luni, 26 octombrie, Autoritatea Vamală Română a sesizat Poliția și a declanșat un control intern după dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro, reținută la începutul anului pe Aeroportul Otopeni și depozitată ulterior în sediul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători.

Banii au fost confiscați pe 9 ianuarie 2026 de la o persoană care sosise din Dubai, în urma unui control vamal.

Suma a fost păstrată într-un spațiu special destinat bunurilor reținute, până la clarificarea situației juridice, potrivit unui comunicat transmis de Autoritatea Vamală Română. Dispariția a fost descoperită în momentul în care autoritățile au început procedurile de restituire a banilor, după emiterea unei ordonanțe de clasare în dosarul respectiv.

„La verificarea sacului în care erau păstraţi banii, s-a constatat că acesta conţinea doar o bancnotă şi coli de hârtie”, a transmis Autoritatea Vamală Română.

Autoritatea precizează că lucrătorii vamali trebuiau să întocmească un monetar și să consemneze seriile bancnotelor reținute.

Ancheta este îngreunată de lipsa camerelor de supraveghere video în încăperea unde erau depozitați banii, deși culoarul de acces era monitorizat. Polițiștii investighează dispariția celor aproape 700.000 de euro, în timp ce controlul intern verifică respectarea procedurilor și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv.