Poliția investighează dispariția a aproape 700.000 de euro de la Vama Otopeni. În sacul cu bani au fost găsite coli de hârtie și o singură bancnotă

Autoritatea Vamală Română a sesizat Poliția și a declanșat un control intern după dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro, reținută la începutul anului pe Aeroportul Otopeni și depozitată ulterior în sediul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători.

Camera în care era depozitată suma nu era supravegheată video, dar culoarul da Foto: FB arhivă Autoritatea Vamală Română

Banii au fost confiscați pe 9 ianuarie 2026 de la o persoană care sosise din Dubai, în urma unui control vamal.

Suma a fost păstrată într-un spațiu special destinat bunurilor reținute, până la clarificarea situației juridice, potrivit unui comunicat trensmis de Autoritatea Vamală Română

Dispariția a fost descoperită în momentul în care autoritățile au început procedurile de restituire a banilor, după emiterea unei ordonanțe de clasare în dosarul respectiv.

„La verificarea sacului în care erau păstraţi banii, s-a constatat că acesta conţinea doar o bancnotă şi coli de hârtie”, a transmis Autoritatea Vamală Română.

Instituția precizează că, la momentul reținerii sumei, lucrătorii vamali aveau obligația să respecte proceduri stricte, inclusiv întocmirea unui monetar și consemnarea seriilor bancnotelor.

Ancheta este complicată de faptul că încăperea în care era depozitată suma nu era supravegheată video.

„Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat”, se arată în comunicatul AVR.

În prezent, polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cum au dispărut cei aproape 700.000 de euro și cine ar putea fi responsabil.

În paralel, controlul intern al Autorității Vamale Române verifică respectarea procedurilor privind reținerea, evidența și depozitarea bunurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul în care era păstrată suma.