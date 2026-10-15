Aeroportul din Timișoara se închide. Toate zborurile vor fi suspendate. Ce trebuie să facă pasagerii care au deja bilete

Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara își va suspenda temporar toate operațiunile de decolare și aterizare în perioada 2–22 noiembrie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la pistă. Măsura va afecta toate companiile aeriene care operează în mod obișnuit de pe aeroportul timișorean, iar zborurile vor fi relocate temporar către aeroporturi din apropiere, în principal către Aeroportul Internațional Arad.

Aeroportul Timișoara se închide pentru trei săptămâni în noiembrie Foto: arhivă

Închiderea a fost anunțată oficial de administrația aeroportului, printr-un comunicat de presă care precizează intervalul exact în care pista va fi scoasă integral din exploatare. Ulterior, mai multe companii aeriene au confirmat modificarea programelor de zbor și relocarea operațiunilor.

De ce se închide aeroportul din Timișoara

Potrivit administrației Aeroportului Internațional Timișoara, pista de aterizare și decolare va fi închisă complet începând cu 2 noiembrie 2026, ora 08:00, până la 22 noiembrie 2026, ora 21:00. În acest interval, lucrările programate nu vor permite operarea aeronavelor, motiv pentru care toate decolările și aterizările vor fi suspendate.

Intervențiile au ca scop repararea infrastructurii pistei și îmbunătățirea condițiilor de operare, astfel încât să fie menținute standardele de siguranță necesare desfășurării traficului aerian. Reprezentanții aeroportului au precizat că lucrările sunt necesare pentru exploatarea în condiții optime a infrastructurii pe termen mediu și lung.

Companiile aeriene au fost informate din timp despre perioada în care aeroportul nu va putea primi sau trimite aeronave, pentru a-și putea reorganiza programul și pentru a le comunica pasagerilor modificările necesare.

Zborurile vor fi mutate la Aeroportul Internațional Arad

Pentru a menține legăturile aeriene cu vestul țării, companiile care operează în mod obișnuit la Timișoara își vor desfășura temporar activitatea de pe Aeroportul Internațional Arad. Aeroportul arădean a publicat deja programul unor curse prevăzute pentru perioada 2–22 noiembrie, inclusiv zboruri regulate între București și Arad.

TAROM a confirmat oficial că va reloca la Arad cursele care deservesc regiunea de vest a țării. În intervalul menționat, compania va menține zborurile RO 601/RO 602 și RO 607/RO 608, cu plecare și sosire pe aeroportul arădean.

Și alte companii, printre care HiSky, au fost incluse în programul de operare publicat de Aeroportul Internațional Arad. Orarul poate suferi modificări, astfel că pasagerii trebuie să consulte informațiile actualizate furnizate de operatorul de la care au cumpărat biletele.

Ce se întâmplă cu zborurile Wizz Air

Wizz Air a anunțat, la rândul său, relocarea temporară a operațiunilor de la Timișoara la Arad în perioada 2–22 noiembrie 2026. Potrivit informării companiei, sistemul de rezervări a fost actualizat pentru a reflecta modificările, iar pasagerii ale căror călătorii sunt afectate au fost informați cu privire la noul program.

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Există însă câteva excepții în zilele de început și de sfârșit ale perioadei. Pe 2 noiembrie, zborurile către Dortmund și Memmingen, cunoscută și ca München Vest, sunt prevăzute să decoleze de la Timișoara și să aterizeze la Arad. Pe 22 noiembrie, zborurile dinspre Roma Fiumicino și Bari sunt programate să aterizeze la Timișoara, în timp ce celelalte zboruri Wizz Air din acea zi vor fi operate integral de pe aeroportul arădean.

Aceste excepții trebuie verificate direct în rezervarea fiecărui pasager, deoarece modificările de orar și de aeroport pot varia în funcție de cursă.

Ce trebuie să facă pasagerii care au deja bilete

Persoanele care au rezervări pentru perioada 2–22 noiembrie trebuie să verifice cu atenție aeroportul de plecare și cel de sosire indicate în programul actualizat. Faptul că un bilet a fost cumpărat pentru o cursă din Timișoara nu înseamnă că zborul va mai pleca de pe aeroportul inițial.

Pasagerii care au cumpărat bilete direct de la companiile aeriene sunt sfătuiți să își verifice e-mailurile și conturile de rezervare, pentru a vedea dacă au primit notificări privind schimbarea aeroportului. Cei care au făcut rezervările prin agenții de turism sau platforme online trebuie să contacteze furnizorul prin care au achiziționat biletele.

În cazul TAROM, compania a precizat că pasagerii cu bilete pentru perioada respectivă pot opta pentru operarea călătoriei prin Aeroportul Internațional Arad, pentru rerutarea către o altă destinație internă disponibilă sau pentru rambursarea prețului biletului, în condițiile comunicate de operator.

Este recomandat ca pasagerii să nu se deplaseze la aeroportul din Timișoara fără să fi verificat în prealabil informațiile actualizate privind zborul.

O perioadă dificilă pentru transportul aerian din vestul țării

Suspendarea operațiunilor timp de aproape trei săptămâni va presupune o reorganizare importantă a transportului aerian din regiune. Pasagerii care folosesc în mod obișnuit aeroportul din Timișoara vor trebui să ia în calcul deplasarea până la Arad, să verifice din timp conexiunile și să își adapteze planurile de călătorie în funcție de aeroportul indicat de compania aeriană.

Pentru companii, relocarea presupune modificarea programelor de zbor și coordonarea operațiunilor de pe un alt aeroport. Publicarea programelor de către Aeroportul Internațional Arad permite pasagerilor să își planifice călătoriile, însă operatorii avertizează că orarele pot suferi modificări.

Administrația Aeroportului Internațional Timișoara recomandă tuturor pasagerilor care au călătorii programate în intervalul 2–22 noiembrie să țină legătura cu operatorul aerian și să urmărească permanent informațiile privind statutul zborului.