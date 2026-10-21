Au început forajele pentru metroul spre Aeroportul Otopeni. Cât au avansat lucrările la Magistrala 6

Lucrările la Magistrala 6 de metrou au ajuns la un stadiu fizic de 78% pe secțiunea de Sud și de 34% pe secțiunea de Nord. Unul dintre cele două utilaje de forare a tunelurilor a fost pornit miercuri, în cadrul proiectului care va lega Bucureștiul de Aeroportul Internațional Henri Coandă.

A început forarea tunelurilor pentru metroul care duce la Aeroportul Otopeni Foto: arhivă

Construcția Magistralei 6 de metrou a intrat într-o nouă etapă, odată cu pornirea unuia dintre utilajele de tip TBM folosite pentru forarea tunelurilor pe secțiunea de Nord, între viitoarele stații Bruxelles și Tokyo.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat miercuri, într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, începerea acestei etape a lucrărilor.

„Mă bucur că am reușit să îmi încep mandatul în șantier. Intrăm într-o etapă a construcției Magistralei 6 de metrou. Se pornesc utilajele TBM pentru forarea tunelurilor pe secțiunea dintre stația Tokyo și Aeroportul Otopeni. Conform tradiției, utilajele sunt botezate cu nume de sfinți. Cele două TBM-uri se vor numi Sf. Parascheva, ocrotitoarea călătorilor, și Sf. Ecaterina, ocrotitoarea inginerilor”, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat că proiectul va îmbunătăți legătura dintre Capitală și aeroport și a precizat că finanțarea trebuie asigurată la timp pentru finalizarea investiției.

„După ce se vor termina lucrările, Bucureștiul va fi conectat mult mai bine cu fluxurile internaționale de pasageri prin intermediul Aeroportului Otopeni. Ca ministru, am obligația să mă asigur că Ministerul Transporturilor va furniza la timp sumele necesare finalizării acestui proiect”, a transmis Ștefan-Ovidiu Popa.

Forajul pe secțiunea de Nord se va desfășura în două etape. În prima fază, utilajele vor înainta de la viitoarea stație Bruxelles spre stația Tokyo, punctul de legătură cu secțiunea de Sud. Ulterior, utilajele vor fi relansate de la stația Bruxelles în direcția Aeroportului Otopeni.

Magistrala 6 va avea o lungime de aproximativ 14,2 kilometri și va cuprinde 12 stații, împărțite în două secțiuni. Tronsonul de Sud, între stația 1 Mai și viitoarea stație Tokyo, are aproximativ 6,6 kilometri, iar secțiunea de Nord, între Tokyo și Aeroportul Otopeni, aproximativ 7,6 kilometri. Stația Tokyo va asigura conexiunea dintre cele două tronsoane.

Proiectul urmărește să ofere o legătură directă cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, să faciliteze deplasarea pasagerilor și să reducă dependența de transportul rutier pe ruta dintre Capitală și aeroport.