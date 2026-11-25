Liderul partidului pro-rus „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a rămas fără cetățenia română, în urma unei proceduri declanșate în baza Legii cetățeniei, la sesizarea Serviciului Român de Informații și a deputatului PNL Alexandrin Moiseev, potrivit unui anunț făcut de acesta.

Victoria Furtună, apropiată de Ilan Șor, a rămas fără cetățenia română Foto: Facebook

Deputatul PNL Alexandrin Moiseev a anunțat că retragerea cetățeniei române în cazul Victoriei Furtună a fost rezultatul unei proceduri pe care a susținut-o în calitate de parlamentar.

„În cazul Victoriei Furtună, cetățenia română a fost retrasă în urma procedurii declanșate în baza Legii nr. 21/1991, la sesizarea Serviciului Român de Informații și a mea, în calitate de deputat în Parlamentul României”, a transmis Alexandrin Moiseev.

Parlamentarul a afirmat că demersul a fost necesar pentru apărarea intereselor statului român și a subliniat că cetățenia implică și respectarea obligațiilor legale.

„Vreau să fie foarte clar: cetățenia română nu este un simplu document de călătorie, un instrument de conveniență sau un privilegiu de care cineva se poate folosi fără să respecte legea și statul român”, a precizat deputatul.

Acesta a mai susținut că măsura nu are legătură cu originea sau etnia persoanei vizate, ci cu respectarea legislației române.

„Nu este o chestiune de origine, etnie sau opinii politice. Este o chestiune de respect față de România și față de legea română”, a afirmat Moiseev.

Moiseev a adăugat că legea trebuie aplicată indiferent de numele sau influența persoanei vizate. „Nu contează numele, funcția sau influența unei persoane. Legea trebuie să fie aceeași pentru toți”, a transmis deputatul.

Cine este Victoria Furtună

Victoria Furtună conduce partidul Moldova Mare și a candidat independent la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din 2024, cu susținerea oligarhului fugar Ilan Șor, conform unei investigații a presei de la Chișinău. Furtună a negat că ar fi fost susținută de acesta, acuzând că „cineva încearcă special să facă unele acțiuni și să-mi distrugă campania electorală”.

În iulie 2025, Victoria Furtună a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru acțiuni care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova. Ea este asociată cu rețeaua lui Ilan Șor și cu Blocul „Victoria”. Măsura presupune înghețarea activelor deținute în UE și interdicții de călătorie în spațiul comunitar.

Ulterior, la 12 august 2025, și Elveția a inclus-o pe lista persoanelor sancționate în legătură cu destabilizarea Republicii Moldova.